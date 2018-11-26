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NASA’nın Uzay Aracı InSight Başarıyla Mars’a İniş Yaptı

26.11.2018 23:57 | Son Güncelleme

InSight, 482 milyon kilometrelik yolu altı ayda katetti

NASA’nın Uzay Aracı InSight Başarıyla Mars’a İniş Yaptı

NASA’nın 6 ay önce fırlattığı InSight isimli uzay aracı, 482 milyon kilometrelik yolu katettikten sonra kızıl gezegen Mars’a başarıyla iniş yaptı.

NASA’nın California’daki kontrol merkezindeki uzmanlar, Insight’ın Mars’a inişinin teyit edilmesiyle alkış ve sevinç çığlıkları attı.

Üç ayaklı InSight isimli araç Mars’tan ilk fotoğraf ve sinyali de NASA merkezine göndermeyi başardı. Veriler, aralarında 160 milyon kilometre olan Mars’tan Dünya’ya 8 dakika civarında ulaştı.

InSight, 1976’dan bu yana NASA’nın Mars’a gönderdiği dokuzuncu araç ve bunlardan sadece biri başarılı biçimde Mars yüzeyine indirilemedi.

NASA, Mars’a en son 2012’de Curiosity aracını göndermişti.

Mars’a Amerika’dan başka başarılı bir şekilde araç gönderebilmiş başka bir ülke yok.

Araç, kızıl gezegenin iç ısısını ölçecek, sismik aktiviteleri takip edecek.

Uzmanlar Mars’tan gelecek verilerle 4,5 milyar yıl önce oluşan Güneş sistemindeki gezegenlerin nasıl birbirinden farklı yapılarda oluştuğunu anlamaya çalışacak. Örneğin Mars soğuk ve kuruyken Venus ve Merkür oldukça sıcak yüzeylere sahip.

Ancak InSight’ın Mars’ta yaşam keşfedebilme becerisi yok. NASA’nın 2020 yılında kızıl gezegene göndereceği bir başka araç gezegen yüzeyinden Dünya’ya kaya örnekleri getirecek ve ancak o zaman uzmanlar Mars’ta yaşam olup-olmadığını inceleyebilecek.

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