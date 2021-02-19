NASA’nın uzay aracı Perseverance Mars’a iniş yaptı

Yedi dakika süren "kritik iniş manevrası" sırasında NASA çalışanları büyük bir heyecan yaşadı. İnişin başarıyla gerçekleştiğinin açıklanması üzerine NASA Araştırma Direktörü Thomas Zurbuchen, korona kısıtlamalarını görmezden gelerek çalışanlara sarıldı.

Kızıl gezegenin atmosferine girdikten sonra roket motorlarının hızı yavaşlatılan uzay aracı bir iniş paraşütü ile Mars yüzeyine yöneldi. İniş manevrasının son aşamasında ise yaklaşık 20 metre yükseklikten Jezero Krateri'ne kablolarla bir tür vinç tarafından çekilerek indirildi. Vinç daha sonra gezegene kendi inişini yapmak için uzay aracından ayrıldı.

Araç, Mars’ta bir zamanlar yaşam olduğuna dair kanıt arayacak.Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay aracı Perseverance (Azim), "Mars 2020" misyonu kapsamında 20 kamera ve mini helikopteriyle Kızıl Gezegen Mars’a iniş yaptı. Perseverance, Dünya ile uzaklığı Güneş etrafındaki yörüngesine göre 55 milyon ila 400 milyon kilometre arasında değişen Kızıl Gezegen’de yaşamın izlerini arayacak.

Perseverance inişten hemen sonra Mars yüzeyinin ilk siyah-beyaz fotoğrafını çekti.

Biden'den kutlama

ABD Başkanı Joe Biden "tarihi" olarak tanımladığı inişten dolayı Nasa yetkililerini kutladı.

Biden, Twitter'dan paylaştığı mesajda başarıyla gerçekleşen inişle ilgili olarak, "Bugün, bilimin gücü ve Amerikan dehası ile hiçbir şeyin imkanlar ötesinde olmadığı bir kez daha kanıtlanmıştır" dedi.

Temmuz ayında Dünya'dan Mars'a hareket eden uzay aracı önümüzdeki yıllarda gezegende önceki olası mikrobiyal yaşamla ilgili araştırmalar yapacak.

Yaklaşık bir ton ağırlığındaki araçta, iki metre uzunluğunda bir robot kolunun yanı sıra çok sayıda kamera ve mikrofon bulunuyor. Ayrıca Dünya dışında uçan ilk mini helikopter "Ingenuity" de bu araçla birlikte Mars'a gitti.

Perseverance, Mars'a yollanan beşinci uzay aracı. Diğer dört uzay aracı da ABD tarafından yollanmıştı. Son yollanan uzay aracı "Curiosity" hala faaliyetini sürdürüyor.

Yaşam izlerini arayacak

Uzay aracının indiği 45 kilometre çapındaki Jezero Krateri, Mars'ın kuzey yarımküresinde yer alıyor. Bilim insanları yaklaşık 3,5 milyar yıl önce bir nehrin bu kraterdeki göle aktığını varsayıyorlar. NASA mensubu Ken Farley'e göre, o zamanlar Mars'ın güçlü bir atmosferi vardı, yüzeyinde göller ve nehirler bulunuyordu ve bugün Dünya'da bildiğimiz organizmaların gelişebileceği yaşanabilir habitatlara sahipti.