NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın iniş yaptığı Mars'taki Jezero krateri ve Burdur'daki Salda Gölü arasında nasıl bir bağ var?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay aracı Perseverance, yedi aylık yolculuğunu tamamlayıp Mars'a başarılı iniş yaptı.

Bir ton ağırlığındaki araç, Perşembe günü TSİ 23.55'te Jezero adlı kratere indi. Kraterde milyarlarca yıl önce dev bir göl olduğu düşünülüyor.

Araç, Kızıl Gezegen'de kalışı süresince geçmiş yaşam izlerini araştıracak.

Perseverance'tan önceki Mars görevlerinde, daha çok gezegenin yaşanabilirliği üzerine araştırmalar yapıldı. Biyolojik yaşantının varlığı için geçmişteki şartların uygun olup olmadığına bakıldı. Bu soruya artık olumlu yanıt alınmış durumda.

2000'li yıllarda gezegende araştırmalar yapan Spirit ve Opportunity ile yakın zaman önce Curiosity, Mars'ın bir zamanlar daha sıcak ve ıslak bir gezegen olduğunu, daha kalın bir atmosfere sahip olduğunu ortaya koydu.

Perseverance, kendinden önceki robotların bilgileri ışığında, eğer bir zamanlar var oldularsa, ilkel yaşam formalarının izini arayacak. Bunun için de bir zamanlar devasa bir göl olan Jezero'ya indirildi.