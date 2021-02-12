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NASA'nın uzaydan çektiği fotoğraflar, Amazon'un 'altın nehirlerini' ortaya çıkardı

12.02.2021 11:36 | Son Güncelleme:
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NASA'nın uzaydan çektiği fotoğraflar, Amazon'un 'altın nehirlerini' ortaya çıkardı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA tarafından yayımlanan fotoğraflar Peru'da Amazon yağmur ormanlarındaki yasadışı altın madenciliğinin boyutlarını ortaya koydu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA tarafından yayımlanan fotoğraflar Peru'da Amazon yağmur ormanlarındaki yasadışı altın madenciliğinin boyutlarını ortaya koydu.

NASA, fotoğraflarda "altın nehirleri" gibi görülen bölgelerin aslında ruhsatsız madenciler tarafından açılan çukurlar olduğunu söylüyor.

Normalde görülmeyen bu çukurların güneşin ışınlarının yansımasıyla ortaya çıktığı belirtiliyor.

NASA, fotoğrafların Aralık'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlar tarafından çekildiğini açıkladı.

Ormansızlaşma ve habitat kaybı

Fotoğraflar, ülkenin güneydoğusundaki Madre de Dios'ta altın madenciliğin çevreye verdiği tahribatın boyutlarını yansıtıyor.

Peru, dünyanın en büyük altın ihracatçıları arasında yer alıyor. Madre de Dios'ta binlerce kişi geçimini, yasa dışı madencilikten sağlıyor.

Bu faaliyetlerin, bölgede biyoçeşitliliğe büyük zarar verdiği, aşırı ormansızlaşma nedeniyle pek çok canlı türünün habitatlarının yok olduğu belirtiliyor.

Nasa

Cıva, nehirleri zehirliyor

Uzmanlar, altının çıkarılması için kullanılan tonlarca cıvanın nehirleri ve atmosferi kirlettiğini söylüyor.

NASA, su havzaları gibi görünen çukurların etrafının çamurla çevrili olduğunu ve buradaki bitki örtüsünün yok edildiğini belirtiliyor.

Madenciler, eski nehirlerin güzergahını izleyerek tortularda altın arıyor.

Bölgenin bazı kesimlerinin maymun, jaguar ve kelebek türlerine ev sahipliği yaptığını belirten uzmanlar, ormansızlaşmanın ana nedeninin madencilik olduğunu söylüyor.

And Amazon Projesi İzleme Grubu'nun yayımladığı bir çalışmaya göre Peru'da 2018'de altın madenciliğinden kaynaklanan ormansızlaşma sonucu Amazon'da 22.930 dönümlük bir alan tahrip oldu.

Altın fiyatlarındaki yükseliş bölgedeki yoksul toplulukları madenciliğe yönlendiriyor. 2012 verilerine göre bölgede küçük ölçekli madencilik yapan 30 bin kişi vardı.

Peru'nun Lampa bölgesinde yaklaşık on yıldır süren madencilik faaliyetleri 2019'da durdurulmuştu. Beş bin kadar madenci bölgeden çıkarılmıştı.

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