NASCAR’ın Siyah Pilotuna Irkçı Tehdit

Alabama Kuzey Bölgesi Başsavcılığı, durumun değerlendirilmesi için Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı’nın sivil haklar birimiyle beraber çalışacaklarını açıkladı.

Wallace, George Floyd’un ölümüyle başlayan ırkçılık karşıtı gösterilerle bir kez daha gündeme gelen ve kölelik dönemini çağrıştırdığı gerekçesiyle birçok eyalette resmi kurumlarda kullanılması yasaklanan Konfederasyon bayrağının NASCAR yarışları bünyesinden kaldırılmasına öncülük etmişti. Wallace’a diğer pilotlar da destek vermişti.

ABD’nin en çok izlenen motor yarışı NASCAR’ın tek tam zamanlı siyah pilotu Bubba Wallace’ın takım garajına yağlı ilmik olarak da bilinen idam ipi bırakıldı. Siyahların ırkçı Ku Klux Klan tarafından linç edilerek asılmasına gönderme kabul edilen eylemle ilgili Adalet Bakanlığı soruşturma başlattı.

Açıklamada, ‘‘Getirilecek federal suçlamalar ne olursa olsun, böylesi bir eylemin toplumumuzda yeri yoktur’’ denildi.

‘‘Aşağılık bir ırkçılık ve nefret eylemi’’ olarak nitelendirdiği olaydan dolayı son derece üzgün olduğunu belirten NASCAR pilotu Bubba Wallace da Twitter’dan yaptığı açıklamada, ‘’Bu eylem toplum olarak ne kadar yol almamız ve ırkçılığa karşı savaşta ne kadar kararlı olmamız gerektiğini acı bir şekilde hatırlattı’’ dedi.

Herkese kucak açan bir toplum için çalışmanın gerekliliğine dikkat çeken Wallace, spor sektöründe bunun için çalışanların, nefreti yaymak isteyenlerin bu çirkin eylemleriyle caymayacaklarını da söyledi.

Wallace, ‘‘Bu beni engelleyemeyecek, pes etmeyeceğim, geri adım atmayacağım ve inandığım şeyleri savunmayı gururla sürdüreceğim’’ dedi.

İki hafta önce yarışlarda konfederasyon bayrağının kullanılmasının yasaklandığı bildiren NASCAR bugün yaptığı açıklamada da ilmiği bırakanların belirlenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

NASCAR Amerika’da özellikle muhafazakar seçmenlerin çoğunlukta olduğu güney eyaletlerde son derece popüler ve yakından takip edilen bir etkinlik.