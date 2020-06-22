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NASCAR’ın Siyah Pilotuna Irkçı Tehdit

22.06.2020 23:54 | Son Güncelleme

ABD’nin en çok izlenen motor yarışı NASCAR’ın tek tam zamanlı siyah pilotu Bubba Wallace’ın takım garajına yağlı ilmik olarak da bilinen idam ipi bırakıldı. Siyahların ırkçı Ku Klux Klan tarafından linç edilerek asılmasına gönderme kabul edilen eylemle ilgili Adalet Bakanlığı soruşturma başlattı

NASCAR’ın Siyah Pilotuna Irkçı Tehdit

ABD’nin en çok izlenen motor yarışı NASCAR’ın tek tam zamanlı siyah pilotu Bubba Wallace’ın takım garajına yağlı ilmik olarak da bilinen idam ipi bırakıldı. Siyahların ırkçı Ku Klux Klan tarafından linç edilerek asılmasına gönderme kabul edilen eylemle ilgili Adalet Bakanlığı soruşturma başlattı.

Wallace, George Floyd’un ölümüyle başlayan ırkçılık karşıtı gösterilerle bir kez daha gündeme gelen ve kölelik dönemini çağrıştırdığı gerekçesiyle birçok eyalette resmi kurumlarda kullanılması yasaklanan Konfederasyon bayrağının NASCAR yarışları bünyesinden kaldırılmasına öncülük etmişti. Wallace’a diğer pilotlar da destek vermişti.

Olay Alabama eyaletindeki Talledega Superspeedway pistinde yaşandı. Pistte geçen Pazar düzenlenecek NASCAR yarışı yağmur nedeniyle iptal edilmişti. Protestocular hafta sonu boyunca araçlarıyla pist çevresinde konfederasyon bayrağını dalgalandırarak gösteri yapmıştı.

Alabama Kuzey Bölgesi Başsavcılığı, durumun değerlendirilmesi için Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı’nın sivil haklar birimiyle beraber çalışacaklarını açıkladı.

Açıklamada, ‘‘Getirilecek federal suçlamalar ne olursa olsun, böylesi bir eylemin toplumumuzda yeri yoktur’’ denildi.

‘‘Aşağılık bir ırkçılık ve nefret eylemi’’ olarak nitelendirdiği olaydan dolayı son derece üzgün olduğunu belirten NASCAR pilotu Bubba Wallace da Twitter’dan yaptığı açıklamada, ‘’Bu eylem toplum olarak ne kadar yol almamız ve ırkçılığa karşı savaşta ne kadar kararlı olmamız gerektiğini acı bir şekilde hatırlattı’’ dedi.

Herkese kucak açan bir toplum için çalışmanın gerekliliğine dikkat çeken Wallace, spor sektöründe bunun için çalışanların, nefreti yaymak isteyenlerin bu çirkin eylemleriyle caymayacaklarını da söyledi.

Wallace, ‘‘Bu beni engelleyemeyecek, pes etmeyeceğim, geri adım atmayacağım ve inandığım şeyleri savunmayı gururla sürdüreceğim’’ dedi.

İki hafta önce yarışlarda konfederasyon bayrağının kullanılmasının yasaklandığı bildiren NASCAR bugün yaptığı açıklamada da ilmiği bırakanların belirlenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

NASCAR Amerika’da özellikle muhafazakar seçmenlerin çoğunlukta olduğu güney eyaletlerde son derece popüler ve yakından takip edilen bir etkinlik.

Konfederasyon bayrağı Amerika tarihinde, köleliği savunan Güney eyaletleri ile kölelik karşıtı ve merkezi hükümetten yana Kuzey eyaletleri arasında 1861 ve 1865 yılları arasında süren İç Savaş sırasında gündeme geldi. Kölelik Kuzey eyaletlerinin zaferi sonrası resmen kaldırılmıştı. Güneydeki 13 eyalette savaş sırasında ölen askerleri temsil etmesi nedeniyle bir grup bu bayrağı Güney’in gurur kaynağı ve tarihi mirası olarak görüyor.

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