Nashville’de Yoğun Yağış Can Kayıplarına Neden Oldu

Amerika’nın Tennessee eyaletindeki Nashville kentinde yoğun yağışın neden olduğu sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

İnsanların sel sularından korunmak için çatılara ve ağaçlara çıktığı yönünde bölgeden haberler var.

100’den fazla kişinin araçlarından ve evlerinden kurtarıldığı belirtiliyor.

Toprak kayması nedeniyle zarar gören bir evden de 15 kişi kurtarıldı.

Bir hayvan bakım merkezinden 40’tan fazla köpeğin kurtarıldığı bilgisini de yetkililer paylaştı.

Pazar sabahı kentteki 700 bin kişi için sel uyarısı yapıldı.

Kentteki yetkililer Nashville’ın güneyinde yer alan Harpeth Nehri’nin bazı bölümlerinin yağışlardan etkilendiğini ve su seviyesinin yükselebileceği uyarısında bulundular.

