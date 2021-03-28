HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Nashville’de Yoğun Yağış Can Kayıplarına Neden Oldu

Nashville’de Yoğun Yağış Can Kayıplarına Neden Oldu

28.03.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

merika’nın Tennessee eyaletindeki Nashville kentinde yoğun yağışın neden olduğu sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti

Nashville’de Yoğun Yağış Can Kayıplarına Neden Oldu

Amerika’nın Tennessee eyaletindeki Nashville kentinde yoğun yağışın neden olduğu sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

İnsanların sel sularından korunmak için çatılara ve ağaçlara çıktığı yönünde bölgeden haberler var.

100’den fazla kişinin araçlarından ve evlerinden kurtarıldığı belirtiliyor.

Toprak kayması nedeniyle zarar gören bir evden de 15 kişi kurtarıldı.

Bir hayvan bakım merkezinden 40’tan fazla köpeğin kurtarıldığı bilgisini de yetkililer paylaştı.

Pazar sabahı kentteki 700 bin kişi için sel uyarısı yapıldı.

Kentteki yetkililer Nashville’ın güneyinde yer alan Harpeth Nehri’nin bazı bölümlerinin yağışlardan etkilendiğini ve su seviyesinin yükselebileceği uyarısında bulundular.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşüren olay! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti Dehşete düşüren olay! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti
Havada panik anları! Son anda engellendiHavada panik anları! Son anda engellendi
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

AK Parti'den çirkin saldırıya kınama

AK Parti'den çirkin saldırıya kınama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Böylesi görülmedi! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

Böylesi görülmedi! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Diğer Haberler

İtalya'da helikopter faciası kamerada

Helikopter faciası! Saniye saniye kaydedildi

ABD'nin Nashville kentinde fırtına ve sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü

ABD'de sel ve fırtına: Çok sayıda ölü var

Hindistan'da uçuş sırasında bir yolcu uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştı

Havada panik anları! Son anda engellendi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan istifa kararı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan istifa kararı

Korkunç anlar! Gökyüzünü toz bulutu kapladı

Korkunç anlar! Gökyüzünü toz bulutu kapladı

Endonezya'da kan donduran anlar! Kendini patlatmış

Endonezya'da kan donduran anlar! Kendini patlatmış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.