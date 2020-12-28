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Nashville'deki karavan patlamasında zanlının kimliği belirlendi

28.12.2020 06:21 | Son Güncelleme:
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Nashville'deki karavan patlamasında zanlının kimliği belirlendi

ABD'nin Nashville kentinde, Noel günü (25 Aralık) bir karavanın havaya uçurulup, üç kişinin yaralandığı olayı inceleyen güvenlik güçleri, olay yerinden toplanan DNA örneklerinden, şüphelinin kimliğini belirledi. Yetkililer, DNA örneklerinin 63 yaşındaki Anthony Quinn Warner ile eşleştiğini açıkladı.

ABD'nin Nashville kentinde, Noel günü (25 Aralık) bir karavanın havaya uçurulup, üç kişinin yaralandığı olayı inceleyen polis, olay yerinden toplanan DNA örneklerinden, şüphelinin kimliğini belirledi.

Tennessee eyaletindeki yetkililer, DNA örneklerinin 63 yaşındaki Anthony Quinn Warner ile eşleştiğini açıkladı.

Bir telekomünikasyon binası önünde gerçekleşen patlama sonucu, Tennessee ve diğer dört eyalette iletişim sistemlerinde de sorun yaşanmıştı.

Şiddetli patlama, etrafa büyük hasar vermişti.

Son gelişmeler ne?

Federal yetkililer, IT sektöründe çalışan ve elektronik sistemler konusunda geniş bir tecrübesi olan Warner'ın patlamadan sorumlu tek kişi olduğunu ve olay yerinde öldüğünü belirtti.

Kayıtlara göre Warner, Nashville kentinin bir dış mahallesinde yaşıyordu ve polis evinde arama yaptı. ABD medyasına göre komşuları da Warner'ın evinin yakınlarında bir karavan gördüklerini belirtti.

Güvenlik güçleri, Warner'ın evinde arama yaptı.

Warner hakkında neler biliniyor?

Kayıtlar, Warner'ın elektronik ve alarm sistemleri konusunda geniş bir tecrübeye sahip olduğunu gösteriyor.

Uzun süredir Nashville'de yaşayan zanlı, bir emlakçıda serbest bilgisayar teknisyeni olarak çalışıyordu.

Eski işvereni Steve Fridrich, Warner'ın şirkette dört yıl çalıştıktan sonra bu ay beklenmedik bir şekilde istifa ettiğini belirtti.

Bir komşusu da zanlıyı "bilgisayar kurdu" diye tanımladı.

polis

Nashville**'de ne olmuştu**?

25 Aralık'ta yerel saatle sabah 6'da silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis, kamyonetten kısa bir süre sonra patlayacağına dair sinyaller geldiğini fark etmiş, kısa bir süre sonra da patlama meydana gelmişti.

Patlamayla birlikte iletişim hatlarında sorun yaşanınca Nashville Havalimanı bağlantılı uçuşlarda gecikmeler yaşandı. Uçuşlar, yerel saatle 15.00'te yeniden başladı.

Patlamada üç kişi yaralandı. Polis, hastanede tedavi altına alınan üç yaralının da durumunun iyi olduğunu söyledi.

ABD'nin büyük telekomünikasyon şirketlerinden AT&T binasının yakınlarında park etmiş olan kamyonetten "Bu mesajı duyuyorsanız bulunduğunuz yeri terk edin" uyarısı yapılan bir mesajın yayımlandığı ve polisin 6.30 itibarıyla çevreyi boşalttığı belirtiliyor.

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