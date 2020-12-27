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Nashville’deki Patlama Muhtemelen İntihar Bombası

27.12.2020 17:27 | Son Güncelleme:
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Nashville’deki Patlama Muhtemelen İntihar Bombası

Yetkililer Nashville’deki karavan patlamasının muhtemelen intihar bombası olduğunu belirtiyor

Yetkililer Nashville’deki karavan patlamasının muhtemelen intihar bombası olduğunu belirtiyor.

Patlama alanı yakınında bulunan insan kalıntılarına DNA testi yapılıyor.

Nashville’in Antioch bölgesinde şüpheli birinin evinde arama yapıldı.

Patlamada 3 kişi yaralanmış, Tennessee ve diğer dört eyalette iletişim sistemlerinde arıza yaşanmıştı.

Patlamanın arkasındaki neden netleşmemekle birlikte, sorumluluğu üstlenen de henüz olmadı.

Amerikan CNN televizyonuna göre Federal Soruşturma Bürosu FBI’dan yetkililer insan kalıntılarının bulunmasının ardından bir başka şüpheli aramıyor.

CBS’in haberine göre de aranan kişi patlamada ölmüş olabilir.

Tennessee Valisi Bill Lee, patlama alanını ziyaret ettikten sonra can kaybının olmamasını mucize olarak niteledi.

Vali Lee, eyaletin federal yardım alabilmesi amacıyla Başkan Donald Trump’tan eyalet için acil durum ilan etmesini de istedi.

25 Aralık’ta yetkililer silah seslerinin duyulduğu kentin restoran ve gece hayatıyla bilinen bölgesine geldikten kısa süre sonra bölgenin boşaltılması çağrısının yapıldığı karavanı buldular. Birkaç dakika sonra da karavanda güçlü bir patlama meydana geldi.

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