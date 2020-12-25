Nashville’deki Patlama Polise Göre Kasıtlı

ABD’nin Nashville kentinde Noel sabahı bir araçta patlama meydana geldi. Güvenlik yetkilileri olayda kasıt bulunduğunu açıkladı.

Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentindeki patlamada yaralanan üç kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olmadığı bildirildi.

Nashville polis sözcüsü Don Aaron Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “Patlama gördüğünüz gibi ciddi. Polis, FBI ve ATF (Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu) geniş çaplı soruşturma yürütüyor’’ dedi.

Patlamanın hedefi belirsiz

Polis patlamada kasıt bulunduğunu düşündüklerini açıkladı; ancak neden düzenlenmiş olabileceğine, amacına ya da kimin hedeflendiğiyle ilgili ayrıntı vermedi.

Geniş çapta bir alanda hissedilen patlamada çevredeki bazı araçlar hasar gördü.

Eski FBI Başkan Yardımcısı Andrew McCabe, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, bu boyutta bir patlamanın olası bir terör saldırısı olarak soruşturulmasının beklendiğini söyledi.

McCabe, araç infilak ettiğinde polisin civardaki şüpheli araç ihbarı üzerine bölgeye gittiği göz önünde bulundurulduğunda, patlamada polisin hedef alınmış olabileceğini kaydetti.

McCabe, soruşturma kapsamında yetkililerin patlamanın meydana geldiği bölgede herhangi bir binanın hedef olup olmadığını da araştıracaklarını belirtti.

Nashville Belediye Başkanı John Cooper, halka kent merkezinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

