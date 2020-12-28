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Nashville’deki patlamanın sorumlusu açıklandı

28.12.2020 13:28 | Son Güncelleme:
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Nashville’deki patlamanın sorumlusu açıklandı

ABD'li yetkililer Nashville kentinde cuma günü meydana gelen patlamanın failinin alınan doku örnekleriyle tespit edildiğini açıkladı.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve savcılıktan pazar günü yapılan açıklamada Nashville'deki patlamanın failinin patlama sırasında hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği açıklandı. Olayın bir terör saldırısı olarak değerlendirilip değerlendirilmediği konusuna ise henüz bir açıklık getirilmedi.

FBI yetkilisi Douglas Korneski failin kimliğinin alınan DNA örnekleriyle tespit edildiğini bildirdi. Korneski karavanın yakınında bulunan doku örnekleri ile olayın zanlısının evinden alınan DNA örneklerinin birbiriyle eşleştiğini belirtti.

Savcı Donald Cochran ise failin 63 yaşındaki Anthony W. olduğu sonucuna vardıklarını açıkladı. Cochran failin patlama sırasında olay mahallinde bulunduğunu ve patlamanın etkisiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Anthony W.'nin olay öncesinde güvenlik güçlerinin şüpheli gördüğü isimler arasında yer almadığı belirtilirken, zanlı ve olay sırasında kullanılan patlayıcılar konusunda detaylı bir açıklama yapılmadı.

Cuma günü erken saatlerde meydana gelen patlama öncesinde çevre sakinlerine bir patlama olacağı bu nedenle bölgeyi terk etmeleri anonsu yapılmıştı. Anonsla birlikte 15 dakikalık bir geri sayım başlamış, patlama bu geri sayımın tamamlanmasının ardından meydana gelmişti.

Şiddetli patlamada üç kişi hafif yaralanmış, onlarca konut ağır hasar görmüştü. Yetkililer söz konusu uyarı anonsunun yapılmaması halinde olayda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmiş olacağını belirtti.

dpa,AFP/BW,TY

©Deutsche Welle Türkçe

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