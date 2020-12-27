Nashville’deki Patlamayla İlgili Soruşturma Sürüyor

Nashville Emniyet Müdürlüğü’nün olayla ilgili ilk açıklamasında “kasıtlı” bir eylem olduğu ifade edilmişti. Ancak emniyet yetkilileri henüz olayın ardındaki neden ya da sorumlularla ilgili bir bilgi aktarmadı. Olayı şu ana kadar üstlenen bir kişi ya da grup da olmadı.

Patlamanın hemen ardından aracın içinde birinin olup olmadığı bilinmiyordu ancak incelemeler sonucunda olay mahalinde bulunan bazı parçaların insan bedeni parçaları olabileceği belirtiliyor.

Tennessee’nin en büyük kenti Nashville’deki patlama öncesinde polis, silah sesleri duyulduğu yönünde ihbarların ardından bölgeye gitmişti. Emniyet yetkililerinin açıklamalarına göre, eğlence amaçlı etkinliklerde kullanıldığı belirtilen, park halindeki araçtan, kayda alınmış bir mesajla bomba uyarısı geldi ve ardından da araç patladı.

Amerika’nın Tennessee eyaletinde, Nashville kentinde bir araçta patlama meydana gelmesinin ardından güvenlik güçleri olayın ardındaki ayrıntılarla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Noel sabahı meydana gelen patlama sonucu üç kişi yaralanmış, onlarca bina ise hasar görmüştü.

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, çevredeki birçok binada pencere ve kapı camları kırıldı. Araca en yakın bölgedeki binalarda içeride olanlar arasında da ufak yaralanmalar geçirenler oldu.

Patlayan aracın fotoğrafını yayınlayan emniyet biriminin açıklamasında aracın bölgeye yaklaşık 4 saat önce park edildiği de belirtildi.

Eyalet valisi John Cooper da bölgede 41 işletme mekanının yanı sıra civardaki araçların da hasar gördüğünü söyledi. Hafif şekilde yaralanan üç kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı.

İletişim hizmeti sunan AT&T firmasının binasının da hasar görmesi nedeniyle bölgede telefon, internet ve uydu hattı hizmetlerinde kesinti oldu. Kesintiler çevre eyaletler Kentucky, Alabama ve Georgia’da da yaşandı.

Emniyet amiri John Drake patlama öncesinde, silah sesi ihbarlarının öncesinde herhangi bir tehdit ya da şüpheli bilgi almadıklarını söyledi.

