Emek, özveri ve sabır isteyen öğretmenlik mesleğine başlamak devamlı değişen sistemler ve koşullar sebebiyle kafanızı karıştırıyor olabilir. Peki, nasıl öğretmen olunur? Sınıf öğretmeni, engelli, gölge öğretmen olma yolu nedir? İşte merak edilenler! Nasıl Öğretmen Olunur? Öğretmen olabilmek için 4 yıllık Eğitim Fakültesi bölümlerinden mezun olmanız ya da Fen Edebiyat Fakültesi bölümlerinden mezun olduktan sonra formasyon almanız gereklidir. Mezuniyet sonrası KPSS ile atanabilmek için genel kültür - genel yetenek, eğitim ve ÖABT olmak üzere üç sınavı başarıyla tamamlamalısınız. Sınıf Öğretmeni Nasıl Olunur? Sınıf öğretmenleri yeni sistemde öğrencilerin temel eğitimdeki ilk dört yılından sorumlu olan öğretmenlerdir. Sınıf öğretmeni olmak için herhangi bir Eğitim Fakültesinin Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olmanız gerekir. İlgili KPSS aşamalarından aldığınız puan ve sıralamayla tercih yaparak atamanızı gerçekleştirebilirsiniz. Devlet kurumlarına ek olarak özel okullarda da çalışabilirsiniz. Özel okullarda çalışmak için KPSS şartı aranmaz.

Halk Eğitimde Nasıl Öğretmen Olunur? Halk eğitim merkezlerinde öğretmen olarak çalışmak için farklı şartlar aranır. Bazı eğitimler için usta öğreticilik belgesine sahip olmanız gerekirken, bazıları için ise öğretmen olmanız yeterlidir. Herhangi bir dil bölümünün lisans eğitimini tamamlayanlar öğretmen olmalarına bakılmaksızın halk eğitim merkezlerinde kurs verebilirler. Halihazırda bir devlet okulunda öğretmen olarak çalışanlar, okullarındaki derslere ek olarak halk eğitim merkezlerinde de ders verebilirler. Böyle bir durumda, ders sayısı sınırı göz önüne alınmalıdır. Nasıl Kadrolu Öğretmen Olunur 2020? Önceki sistemde bir öğretmenin kadroya geçebilmesi için KPSS P121 puanıyla atandıktan sonra bir yıllık adaylık eğitimin başarıyla tamamlaması gerekiyordu. Yeni sistemde ise atanan öğretmenler üç yılın sonunda adaylık sürecini başarıyla tamamladıkları takdirde kadroya geçebilirler. 3 yılın sonunda kadroya geçen öğretmenlerin aynı yerde bir yıl da kadrolu olarak çalışmaları gerekir. Bu sistemin 2+1 olarak değiştirileceğine dair iddialar olsa da henüz böyle bir uygulamaya dair resmi bilgi bulunmuyor.