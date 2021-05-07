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Nasıl olduğunu bilen yok! Tarladaki çukur vatandaşı korkutuyor

07.05.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te bir tarlada oluşan yaklaşık 10 metre derinliğinde, 1 metre genişliğindeki obruğa benzeyen çukur, vatandaşlarda endişeye neden oldu.

Nasıl olduğunu bilen yok! Tarladaki çukur vatandaşı korkutuyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Revnak (Fındıkoluk) köyünde oluşan ve obruğu andıran 10 metre derinliğindeki çukur, köyde yaşayan vatandaşlar arasında endişeye neden oldu. Köyün yaklaşık 2 kilometre dışındaki bir tarlada traktör geçtiği esnada bir anda yaşanan göçük sonucu oluşan çukur, olayı birebir yaşayan vatandaşta kısa süreli paniğe neden oldu. Traktörünü ileriye park ederek vatandaş, yaklaşık 8-10 metre derinliğindeki çukuru görünce durumu köy muhtarına bildirdi.

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Revnak Köyü Muhtarı Hayrettin Kuş, çukuru gördüklerinde şaşırdıklarını, ilk başta definecilerin define aramak için açmış oldukları bir çukur olabileceğini düşündüklerini söyledi. Ancak daha sonra oluşan çukuru inceleyince bu ihtimalin zayıf olduğunu anladıklarını aktardı. Muhtar Hayrettin Kuş yaptığı açıklamada, “Köyümüz rakım olarak yüksek bir köy, altından yeraltı suları geçtiği için obruk oluştuğunu düşünüyoruz. Konuyu yetkililere bildirdik. Uzmanlar incelemede bulunursa nasıl oluştuğunu öğrenmiş olacağız” dedi.

(İHA)

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