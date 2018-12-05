Nasıl olur? Kocaeli'nde pembe renkli martı şaşkınlığı!

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde objektiflere yansıyan görüntüler hayrete düşürdü. Sahilinde bulunan bir grup martının arasında pembe renklere bürünmüş bir martı da yer alıyordu. Sahilde avlanan vatandaşlar tarafından görülen pembe martıyı görüntülemek isteyen balıkçılar hemen cep telefonlarına sarıldı.
YORUM YAP0
Ancak balıkçıların ilk kez karşılaştığı bu manzaranın aslında nadir görülen bir durum olmadığı ortaya çıktı. Öyle ki beyaz renklilerin arasında hemen göze çarpan pembe martıyı çevre sakinleri daha önce de görmüş.
Okuyucu Yorumları 0 yorum