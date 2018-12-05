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Nasıl olur? Kocaeli'nde pembe renkli martı şaşkınlığı!

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 15:24 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde objektiflere yansıyan görüntüler hayrete düşürdü. Sahilinde bulunan bir grup martının arasında pembe renklere bürünmüş bir martı da yer alıyordu. Sahilde avlanan vatandaşlar tarafından görülen pembe martıyı görüntülemek isteyen balıkçılar hemen cep telefonlarına sarıldı.

Nasıl olur? Kocaeli'nde pembe renkli martı şaşkınlığı!

Ancak balıkçıların ilk kez karşılaştığı bu manzaranın aslında nadir görülen bir durum olmadığı ortaya çıktı. Öyle ki beyaz renklilerin arasında hemen göze çarpan pembe martıyı çevre sakinleri daha önce de görmüş.

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Anahtar Kelimeler:
martı pembe

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