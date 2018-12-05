Nasıl olur? Kocaeli'nde pembe renkli martı şaşkınlığı!

Ancak balıkçıların ilk kez karşılaştığı bu manzaranın aslında nadir görülen bir durum olmadığı ortaya çıktı. Öyle ki beyaz renklilerin arasında hemen göze çarpan pembe martıyı çevre sakinleri daha önce de görmüş.





PARTNER bu sağlık problemini pek ciddiye almıyor ama iş işten geçince tedavi edilemiyor