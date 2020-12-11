Nasıl oyuncu olunur? Dizilerde, tiyatroda oyunu olmanın yolu

Oyunculuk insanlık tarihinin en eski ve en önemli mesleklerinden biridir. Çok eski tarihlerde dahi insanlar, duygularını, düşüncelerini ve hayallerini oyuncuların emeği ile hem anlamış hem de anlatmıştır. Bazen tiyatro sahnesindeki bir aktristen, bazen çok sevdiğiniz filmdeki aktörden ilham alarak siz de oyuncu olup bir sahnede veya dizi setinde çalıştığınızı hayal etmiş, gösteri sanatlarının bir parçası olmak istemişsinizdir. Eğer siz de oyuncu olmak istiyorsanız nasıl profesyonel oyuncu olunur gibi kafanızı kurcalayan soruları sizler için yanıtladık.
Oyuncu olmak isteyen herkesin ilk aklına gelen soru "Nasıl oyuncu olunur?" sorusudur. Oyuncu olabilmek için birçok yol bulunur. Ancak hangi yolu tercih ederseniz edin çok çalışmalı ve yeteneğinizin farkına varmalısınız.
Profesyonel bir tiyatro oyuncusu olabilmek için konservatuvar okuyabilirsiniz. Konservatuvarların oyunculuk bölümüne girebilmek için üniversiteye giriş sınavından belli bir puan almalısınız. Daha sonra okulların yetenek sınavlarına hazırlanmalısınız. Her okul ayrı yetenek sınavı yapar, bu yüzden okulların yetenek sınavlarını iyi takip etmelisiniz. Ancak konservatuvar yetenek sınavları oldukça zordur ve rekabet çoktur. Bu nedenden dolayı yetenek sınavlarına sıkı bir şekilde hazırlanmalısınız. Konservatuvar sınavları için birçok kurs bulunur. Bu kurslara kaydolarak yetenek sınavlarına hazırlanabilirsiniz.
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oyunculuk mesleğinin çalışma alanlarıdır. Oyunculuk ile ilgilenen kişiler ayrıca;
Konservatuvar, sanat dallarının öğretildiği ve sanatla ilgili bilimsel çalışmalar yapan kurumlardır. Konservatuvarlarda müzik ve sahne sanatları gibi bölümler bulunur. Konservatuvar eğitimi sanatçı adaylarına gerekli eğitim ve donanımı sağlar.
Oyuncu olabilmek için kaliteli bir eğitim almanız şarttır ancak bu eğitimi konservatuvar okumadan da alabilirsiniz. Oyunculuk eğitimi veren birçok kurs ve atölyeler bulunuyor. Belediyelerin açtığı atölyelere gidebilir veya özel sahnelerin oyunculuk kurslarından eğitim alabilirsiniz. Temel eğitim aldıktan sonra tiyatro veya dizilerde oyuncu olabilmek için seçmelere girebilir, cast ajanslarına kaydolabilirsiniz.
Dizi oyuncuları seçerken cast sorumluları yeni yetenekleri keşfetmek için genellikle oyuncu ajanslarını araştırır. Bu sebeple dizi oyuncusu olmak istiyorsanız, oyuncu ajanslarına kaydolmanız gerekebilir. Ayrıca dizi oyuncusu olabilmek için kamera önü oyunculuk eğitimi almanız gereklidir. Dizi oyuncu seçimi için dış görünüş önemlidir. Orijinal görünüme sahip adaylar daha çok dikkat çekebilir.
Dizi oyuncusu olabilmek için sabırlı ve kararlı olmalısınız çünkü dizilere seçilebilmek için birçok seçmelere katılacaksınız. Ayrıca bu seçmelerden olumsuz dönüş aldığınızda pes etmemeli ve moralinizi bozmamalı denemeye devam etmelisiniz.
Dizi oyuncusu olabilmek için sektörden birilerini tanımanız da çok önemlidir. Yeni oyuncular ve prodüktörler ile tanışmak, gala ve toplantılara katılmak görünürlüğünüzü arttıracak ve kariyerinizi olumlu etkileyecektir.
İlk başta figüranlık gibi küçük roller alabilirsiniz. Bu işler deneyim açısından çok değerlidir bu yüzden küçük rolleri ciddiyetle yapmalı ve kendinizi sektöre kanıtlamalısınız.
Dünyanın en büyük dijital dizi ve film platformu olan Netflix tüm dünyada oldukça popüler. Ülkemizde de çok fazla izleyicisi bulunan Netflix, Türk yapımı işleri ile de gündeme gelmeye başladı. Türkiye'de Netflix için çekilen Atiye, Hakan Muhafız, Aşk 101 gibi birçok dizi hem ülkemizde hem de tüm dünyada büyük ses getirdi. Bu yeni ve küresel platform oyuncuların da bir parçası olmak istediği kaliteli işler üretmeye başladı. Dolayısıyla birçok oyuncu Netflix'te nasıl oyuncu olunur sorusunun cevabını aramaya başladı.
Netflix Türkiye'de çekeceği dizi ve filmler için kendi oyuncu kadrosunu oluşturmaz. Projeler için uygun oyuncuları cast ajanslarından temin eder. Siz de Netflix'te oyuncu olmak istiyorsanız cast ajanslarına kaydolmalısınız. Cast ajansındaki profesyoneller eğer role uygunsanız sizinle iletişime geçer ve seçmelere proje için seçmelere katılabilirsiniz.
Amerika film ve dizi sektörünün en gelişmiş olduğu ülkelerden biridir. Bu sebeple oyunculuk mesleğini yapmak isteyen kişilerin en büyük hayallerinden biri de Amerika'da ünlü bir yıldız olmak. Amerika'da oyuncu olabilmek için birçok yol bulunur. Ancak kaliteli bir oyunculuk ve dil eğitimi şarttır. Amerika'da oyuncu olmak istiyorsanız Amerika'da oyunculuk eğitimi veren kurumlara başvurabilirsiniz. Bu okulların farklı başvuru koşulları bulunur. Kendinize en uygun seçeneği bulabilmek için iyi bir araştırma yapmalısınız. Başvurunuz kabul edilirse Amerika'da oyunculuk eğitimi alabilir ve sektörü yakından tanıyabilirsiniz.
Son zamanlarda Güney Kore oyuncu ve şarkıcı olmak için seçilen ülkelerin başında geliyor. Kore'de oyuncu olmak istiyorsanız öncelikle dil öğrenmeniz gerekir. İyi seviyede dil ve oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Kore'ye gidebilir ve oradaki ajansların seçmelerine katılabilirsiniz. Eğer yetenekli ve eğitimliyseniz ajansların yönlendirmesi sayesinde oyunculuk kariyerinize başlayabilirsiniz.
Şehir tiyatroları belediyelere bağlı hizmet verir. Şehir tiyatrolarında oyuncu olabilmek için iyi eğitimli ve disiplinli olmanız gerekir. Şehir tiyatroları, sezon oyunlarına göre ihtiyaç duyarsa oyuncu, figüran veya teknik ekip için kadro açar. Şehir tiyatrolarının alım kriterleri oyuna ve ilana göre değişir ancak genel olarak konservatuvar mezunu veya oyunculuk eğitimi alan, kendini sektörde kanıtlamış ve daha önce özel veya devlet tiyatrolarında çalışmış kişiler tercih edilir. Siz de şehir tiyatrolarında oyuncu olmak istiyorsanız kendinizi geliştirmeli ve ilanları takip etmelisiniz.
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