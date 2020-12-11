Nasıl oyuncu olunur? Dizilerde, tiyatroda oyunu olmanın yolu

Oyunculuk insanlık tarihinin en eski ve en önemli mesleklerinden biridir. Çok eski tarihlerde dahi insanlar, duygularını, düşüncelerini ve hayallerini oyuncuların emeği ile hem anlamış hem de anlatmıştır. Bazen tiyatro sahnesindeki bir aktristen, bazen çok sevdiğiniz filmdeki aktörden ilham alarak siz de oyuncu olup bir sahnede veya dizi setinde çalıştığınızı hayal etmiş, gösteri sanatlarının bir parçası olmak istemişsinizdir. Eğer siz de oyuncu olmak istiyorsanız nasıl profesyonel oyuncu olunur gibi kafanızı kurcalayan soruları sizler için yanıtladık. Nasıl Oyuncu Olunur? Oyuncu olmak isteyen herkesin ilk aklına gelen soru "Nasıl oyuncu olunur?" sorusudur. Oyuncu olabilmek için birçok yol bulunur. Ancak hangi yolu tercih ederseniz edin çok çalışmalı ve yeteneğinizin farkına varmalısınız. Profesyonel bir tiyatro oyuncusu olabilmek için konservatuvar okuyabilirsiniz. Konservatuvarların oyunculuk bölümüne girebilmek için üniversiteye giriş sınavından belli bir puan almalısınız. Daha sonra okulların yetenek sınavlarına hazırlanmalısınız. Her okul ayrı yetenek sınavı yapar, bu yüzden okulların yetenek sınavlarını iyi takip etmelisiniz. Ancak konservatuvar yetenek sınavları oldukça zordur ve rekabet çoktur. Bu nedenden dolayı yetenek sınavlarına sıkı bir şekilde hazırlanmalısınız. Konservatuvar sınavları için birçok kurs bulunur. Bu kurslara kaydolarak yetenek sınavlarına hazırlanabilirsiniz.

Oyuncuların Görevleri Nelerdir? Oyuncu belli ses, beden dili, jest ve mimikleri kullanarak bir karakteri canlandıran kişidir.

Seyirciyi eğlendirmek ve bilgilendirmek amacıyla rolü yorumlar.

Rol provası yapar ve oyun metni veya senaryoyu ezberler

Yönetmenden geri bildirime dayanarak performansını arttırır.

Ekibi ile işbirliği içinde çalışır Oyuncular Nerelerde Çalışır? Radyolar

Dizi projeleri

Film projeleri

Özel ve devlet tiyatroları

Reklam çekimleri

oyunculuk mesleğinin çalışma alanlarıdır. Oyunculuk ile ilgilenen kişiler ayrıca;

Yönetmenlik

Senaristlik

Yapımcılık

Oyuncu koçluğu

yaparak da gelir elde edebilir. Oyuncu Olmak İsteyenlerin Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir? Oyuncu olmak isteyenler öncelikle bu alanda yetenekli olmalıdır. İçindeki yeteneği keşfetmeli ve onu eğitmelidir.

Ne kadar yetenekli olursanız olun eğitim olmadan profesyonel bir oyuncu olmanız imkansızdır. Oyunculuk bir sanat dalıdır ve her sanat dalında olduğu gibi eğitim şarttır. Bu yüzden oyuncu kendini sürekli geliştirmelidir.

Disiplin oyunculuğun olmazsa olmazıdır. Oyunculuk sanıldığından çok daha zor ve zahmetli bir iştir. Bazen tüm gününüzü uyumadan sette geçirmeniz gerekebilir. Bu nedenden dolayı oyuncu olmak isteyenlerin bu disiplin ve çalışma temposuna hazırlıklı olması gerekir.

Oyunculuk bir sanattır. Role girmeli, bir başkası gibi davranıp düşünmeniz gereklidir. Bu sebeple oyuncu olmak isteyen kişinin empati gücü ve duygusal zekası gelişmiş olmalıdır.

Oyuncunun hitabeti düzgün olmalı sesini iyi eğitmeli, dili doğru kullanmalıdır.

Bazen bir şarkıcıyı, bazen bir sporcuyu, bazen bir dansçıyı canlandırabilirsiniz. Oyunculuk yaşamdan beslenen bir sanattır. Bu yüzden birçok alanda bilgi sahibi olmalı ve kendinizi geliştirmeli ve rolüne uygun beceriler kazanmalıdır.

Nasıl bir ressamın kendini anlatmak için kullandığı malzeme renkler ve şekiller ise oyuncunun da malzemesi bedenidir. Oyuncu beden dilini iyi öğrenmeli ve izleyicisi ile beden dilini kullanarak anlaşmalıdır. Konservatuvar Okumadan Nasıl Oyuncu Olunur? Konservatuvar, sanat dallarının öğretildiği ve sanatla ilgili bilimsel çalışmalar yapan kurumlardır. Konservatuvarlarda müzik ve sahne sanatları gibi bölümler bulunur. Konservatuvar eğitimi sanatçı adaylarına gerekli eğitim ve donanımı sağlar. Oyuncu olabilmek için kaliteli bir eğitim almanız şarttır ancak bu eğitimi konservatuvar okumadan da alabilirsiniz. Oyunculuk eğitimi veren birçok kurs ve atölyeler bulunuyor. Belediyelerin açtığı atölyelere gidebilir veya özel sahnelerin oyunculuk kurslarından eğitim alabilirsiniz. Temel eğitim aldıktan sonra tiyatro veya dizilerde oyuncu olabilmek için seçmelere girebilir, cast ajanslarına kaydolabilirsiniz. Nasıl Dizi Oyuncusu Olunur? Dizi oyuncuları seçerken cast sorumluları yeni yetenekleri keşfetmek için genellikle oyuncu ajanslarını araştırır. Bu sebeple dizi oyuncusu olmak istiyorsanız, oyuncu ajanslarına kaydolmanız gerekebilir. Ayrıca dizi oyuncusu olabilmek için kamera önü oyunculuk eğitimi almanız gereklidir. Dizi oyuncu seçimi için dış görünüş önemlidir. Orijinal görünüme sahip adaylar daha çok dikkat çekebilir.

Dizi oyuncusu olabilmek için sabırlı ve kararlı olmalısınız çünkü dizilere seçilebilmek için birçok seçmelere katılacaksınız. Ayrıca bu seçmelerden olumsuz dönüş aldığınızda pes etmemeli ve moralinizi bozmamalı denemeye devam etmelisiniz. Dizi oyuncusu olabilmek için sektörden birilerini tanımanız da çok önemlidir. Yeni oyuncular ve prodüktörler ile tanışmak, gala ve toplantılara katılmak görünürlüğünüzü arttıracak ve kariyerinizi olumlu etkileyecektir. İlk başta figüranlık gibi küçük roller alabilirsiniz. Bu işler deneyim açısından çok değerlidir bu yüzden küçük rolleri ciddiyetle yapmalı ve kendinizi sektöre kanıtlamalısınız. Netflix'te Nasıl Oyuncu Olunur? Dünyanın en büyük dijital dizi ve film platformu olan Netflix tüm dünyada oldukça popüler. Ülkemizde de çok fazla izleyicisi bulunan Netflix, Türk yapımı işleri ile de gündeme gelmeye başladı. Türkiye'de Netflix için çekilen Atiye, Hakan Muhafız, Aşk 101 gibi birçok dizi hem ülkemizde hem de tüm dünyada büyük ses getirdi. Bu yeni ve küresel platform oyuncuların da bir parçası olmak istediği kaliteli işler üretmeye başladı. Dolayısıyla birçok oyuncu Netflix'te nasıl oyuncu olunur sorusunun cevabını aramaya başladı.

Netflix Türkiye'de çekeceği dizi ve filmler için kendi oyuncu kadrosunu oluşturmaz. Projeler için uygun oyuncuları cast ajanslarından temin eder. Siz de Netflix'te oyuncu olmak istiyorsanız cast ajanslarına kaydolmalısınız. Cast ajansındaki profesyoneller eğer role uygunsanız sizinle iletişime geçer ve seçmelere proje için seçmelere katılabilirsiniz. Amerika'da Nasıl Oyuncu Olunur? Amerika film ve dizi sektörünün en gelişmiş olduğu ülkelerden biridir. Bu sebeple oyunculuk mesleğini yapmak isteyen kişilerin en büyük hayallerinden biri de Amerika'da ünlü bir yıldız olmak. Amerika'da oyuncu olabilmek için birçok yol bulunur. Ancak kaliteli bir oyunculuk ve dil eğitimi şarttır. Amerika'da oyuncu olmak istiyorsanız Amerika'da oyunculuk eğitimi veren kurumlara başvurabilirsiniz. Bu okulların farklı başvuru koşulları bulunur. Kendinize en uygun seçeneği bulabilmek için iyi bir araştırma yapmalısınız. Başvurunuz kabul edilirse Amerika'da oyunculuk eğitimi alabilir ve sektörü yakından tanıyabilirsiniz. Kore'de Nasıl Oyuncu Olunur? Son zamanlarda Güney Kore oyuncu ve şarkıcı olmak için seçilen ülkelerin başında geliyor. Kore'de oyuncu olmak istiyorsanız öncelikle dil öğrenmeniz gerekir. İyi seviyede dil ve oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Kore'ye gidebilir ve oradaki ajansların seçmelerine katılabilirsiniz. Eğer yetenekli ve eğitimliyseniz ajansların yönlendirmesi sayesinde oyunculuk kariyerinize başlayabilirsiniz.