Nasıl youtuber olunur? Ünlü bir Youtube fenomeni olmanın ipuçları

İŞKUR, geçtiğimiz günlerde kurslarını başlatarak youtuberlığı bir meslek olarak tanımladı. Gençler arasında son derece yaygın olan youteberlık, yarattığı fenomenler ile hem para kazandıran hem de hobi olabilecek bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Peki nasıl youtuber olunur, abone sayısı nasıl artırılır, nasıl para kazanılır, nasıl Youtube fenomeni olunur? Yazımızda bu soruların cevaplarından bahsedeceğiz. Youtuber Nasıl Olunur, Nasıl Para Kazanılır? Sorunun cevabı için öncelikle youtuberlık kavramını irdeleyelim. Youtuberlık kavramı Youtube'ta içerik paylaşan kullanıcıların, bu işten para kazanmaya başlamasıyla ortaya çıktı. Youtube son yıllarda reklamdan elde ettiği gelirleri, içerik hazırlayan kullanıcılarla paylaştı ve kullanıcılar takipçi veya izlenme sayılarına oranla para kazanmaya başladılar. Sonuç olarak youtuberlık bir meslek olarak birçok insan tarafından benimsendi. Youtuber olabilmek için öncelikle bir Google hesabınız olması gerekiyor. Google hesabınız ile Youtube’a giriş yaparak kanalınızı oluşturun. Kendi sayfanızdan profil bilgilerinizi güncelleyin. İlk olarak yapmanız gereken kanalınıza akılda kalıcı, kısa ve özgün bir isim bulmak. Sonrasında kapak ve profil fotoğrafı ile bağlantılarınızı düzenleyin. Bu seçimlerin, temanız ile uyumlu olması çok önemli. İsterseniz tüm bunları hazır temalarla da oluşturabilirsiniz. Google’daki hazır şablonlar üzerinden de fotoğraf seçmek mümkün. Bağlantılar kısmında ise kanalınızın adıyla açtığınız başka sosyal medya hesaplarını paylaşabilirsiniz.

Hangi Ekipmanlara İhtiyaç Duyacaksınız? Youtuber olmak için çok büyük sermayelere gerek yok. Aktif bir internet bağlantısı ve bir bilgisayar, tablet veya telefon ile başlangıç yapabilirsiniz. İçeriklerinizi teknik anlamda daha da zenginleştirmek isterseniz; gelişmiş ekipmanlarla çok daha profesyonel çekimler yapmanız mümkün. Peki profesyonel youtuber nasıl olunur? Öncelikle çekimlerinizin hatasız olması için telefon veya kameranız için tripod edinin.

Bilgisayar veya telefon mikrofonunun doğru çalıştığından emin olun. Herhangi bir bozukluk olmaması veya rahatsız edici sesler çıkarmıyor olması gerekir. İhtiyaç halinde profesyonel bir mikrofon edinebilirsiniz.

Video düzenleme programları kullanmanız gerekebilir. Çektiğiniz videolarınızı kırpmak, sahne geçişlerini ayarlamak veya efekt kullanmak için pek çok video düzenleme programı seçeneği mevcut. Ücretli ve ücretsiz seçenekler ile birlikte, online alternatifler de bulunuyor. Bununla birlikte Youtube’un da kendi sunduğu video düzenleme programı bulunmakta.

Daha da gelişmiş bir video sunmak için ise set ortamı oluşturmak gerekir. Profesyonel bir kamera, tripod, ses kayıt cihazı ve ışık gibi pek çok ekipman kullanarak, ilgi çekici videolar oluşturmak mümkün. Telefondan Nasıl Youtuber Olunur ? En temel iki öge olan internet ve bilgisayar, bu işin olmazsa olmazlarıdır. Peki telefondan nasıl youtuber olunur? Çözünürlüğü en az 16 MP olan ve HD çekim yapabilen bir telefon varsa, kamera olarak kullanmanız mümkün. Son zamanlarda yeni çıkan telefonların birçoğu bu işlemi yapabilmek için gerekli donanım ve teknolojiye sahip. Çektiğiniz videolarınızı Youtube’un Android ve iOS uygulamasını kullanarak da Youtube’a yükleyebilirsiniz. Bu sayede bilgisayar veya çok gelişmiş teknolojik ekipmanlara ihtiyaç duymadan, sadece telefonunuzu kullanarak youtuber olabilirsiniz. Youtube’da Nasıl İçerik Oluşturulur? Youtube kanalınızı oluşturdunuz fakat bundan sonraki aşamalar hakkında ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Öncelikle insanların sizi izleyebilmeleri için kaliteli içerikler oluşturmanız gerekir. Profesyonelliğin birçok noktada ön planda olduğu içerikler, hem çok fazla takipçiye sahip olur hem de izleyiciler tarafından takdir görür. Fakat profesyonel ve alanında iyi bir youtuber olabilmek için bazı önemli detaylar var. Peki nasıl iyi youtuber olunur?

Doğru Konuyu Belirleyin İstediğiniz herhangi bir konu ile ilgili içerik üretebilirsiniz. En önemli kıstas; hem sizin sevdiğiniz hem de takipçilerinizin ilgisini çekebilecek bir alanda içerik hazırlamak. Youtuberlığı bir iş olarak düşünürsek, kendinizin de bu işi icra eden bir kişi olduğunuzu unutmayın. İlginizi çekmeyen bir alanda içerik hazırlamak, sevmediğiniz bir işi yapmak gibidir. Takipçilerinizi sıkmayan, aksine ilgilerini çeken bu içerikleri oluştururken, siz de heyecan duymalı ve bu alana karşı ilgili olmalısınız. Örneğin film izlemeyi seviyorsanız, konusu film eleştirisi olan bir kanalda içerik hazırlamak sizi mutlu eder ve de içeriklerinizi zenginleştirebilmeniz için motive olmanızı sağlar. Youtube’da çok farklı konularda içerik oluşturmak mümkün. Eğlence, doğa, kişisel gelişim, gündem, spor, makyaj, güzellik gibi konuların yanı sıra, çok spesifik bir konu hakkında da içerik hazırlayabilirsiniz. Sade ve Net Bir Dille Anlatın Bir içerikteki yapılabilecek en büyük hatalardan biri; birkaç dakikada anlatılabilecek bir konuyu 10 dakika boyunca konuşarak insanları sıkmak olacaktır. Ne yazık ki izleyici sıkıldığında sizi izlemek istemeyecek ve takipten çıkacaktır. Bu da abone veya izlenme sayısının düşmesine neden olacaktır. Özellikle “nasıl yapılır” videoları çekerken, konudan çok uzaklaşmadan, konu özelinde ve sade bir dille anlatın. Genel birkaç giriş cümlesinden sonra konuya girin.