Nasıl youtuber olunur? Ünlü bir Youtube fenomeni olmanın ipuçları

İŞKUR, geçtiğimiz günlerde kurslarını başlatarak youtuberlığı bir meslek olarak tanımladı. Gençler arasında son derece yaygın olan youteberlık, yarattığı fenomenler ile hem para kazandıran hem de hobi olabilecek bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Peki nasıl youtuber olunur, abone sayısı nasıl artırılır, nasıl para kazanılır, nasıl Youtube fenomeni olunur? Yazımızda bu soruların cevaplarından bahsedeceğiz.
Sorunun cevabı için öncelikle youtuberlık kavramını irdeleyelim. Youtuberlık kavramı Youtube'ta içerik paylaşan kullanıcıların, bu işten para kazanmaya başlamasıyla ortaya çıktı. Youtube son yıllarda reklamdan elde ettiği gelirleri, içerik hazırlayan kullanıcılarla paylaştı ve kullanıcılar takipçi veya izlenme sayılarına oranla para kazanmaya başladılar. Sonuç olarak youtuberlık bir meslek olarak birçok insan tarafından benimsendi.
Youtuber olabilmek için öncelikle bir Google hesabınız olması gerekiyor. Google hesabınız ile Youtube’a giriş yaparak kanalınızı oluşturun. Kendi sayfanızdan profil bilgilerinizi güncelleyin. İlk olarak yapmanız gereken kanalınıza akılda kalıcı, kısa ve özgün bir isim bulmak. Sonrasında kapak ve profil fotoğrafı ile bağlantılarınızı düzenleyin. Bu seçimlerin, temanız ile uyumlu olması çok önemli. İsterseniz tüm bunları hazır temalarla da oluşturabilirsiniz. Google’daki hazır şablonlar üzerinden de fotoğraf seçmek mümkün. Bağlantılar kısmında ise kanalınızın adıyla açtığınız başka sosyal medya hesaplarını paylaşabilirsiniz.
Youtuber olmak için çok büyük sermayelere gerek yok. Aktif bir internet bağlantısı ve bir bilgisayar, tablet veya telefon ile başlangıç yapabilirsiniz. İçeriklerinizi teknik anlamda daha da zenginleştirmek isterseniz; gelişmiş ekipmanlarla çok daha profesyonel çekimler yapmanız mümkün. Peki profesyonel youtuber nasıl olunur?
En temel iki öge olan internet ve bilgisayar, bu işin olmazsa olmazlarıdır. Peki telefondan nasıl youtuber olunur? Çözünürlüğü en az 16 MP olan ve HD çekim yapabilen bir telefon varsa, kamera olarak kullanmanız mümkün. Son zamanlarda yeni çıkan telefonların birçoğu bu işlemi yapabilmek için gerekli donanım ve teknolojiye sahip. Çektiğiniz videolarınızı Youtube’un Android ve iOS uygulamasını kullanarak da Youtube’a yükleyebilirsiniz. Bu sayede bilgisayar veya çok gelişmiş teknolojik ekipmanlara ihtiyaç duymadan, sadece telefonunuzu kullanarak youtuber olabilirsiniz.
Youtube kanalınızı oluşturdunuz fakat bundan sonraki aşamalar hakkında ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Öncelikle insanların sizi izleyebilmeleri için kaliteli içerikler oluşturmanız gerekir. Profesyonelliğin birçok noktada ön planda olduğu içerikler, hem çok fazla takipçiye sahip olur hem de izleyiciler tarafından takdir görür. Fakat profesyonel ve alanında iyi bir youtuber olabilmek için bazı önemli detaylar var. Peki nasıl iyi youtuber olunur?
İstediğiniz herhangi bir konu ile ilgili içerik üretebilirsiniz. En önemli kıstas; hem sizin sevdiğiniz hem de takipçilerinizin ilgisini çekebilecek bir alanda içerik hazırlamak. Youtuberlığı bir iş olarak düşünürsek, kendinizin de bu işi icra eden bir kişi olduğunuzu unutmayın. İlginizi çekmeyen bir alanda içerik hazırlamak, sevmediğiniz bir işi yapmak gibidir. Takipçilerinizi sıkmayan, aksine ilgilerini çeken bu içerikleri oluştururken, siz de heyecan duymalı ve bu alana karşı ilgili olmalısınız. Örneğin film izlemeyi seviyorsanız, konusu film eleştirisi olan bir kanalda içerik hazırlamak sizi mutlu eder ve de içeriklerinizi zenginleştirebilmeniz için motive olmanızı sağlar.
Youtube’da çok farklı konularda içerik oluşturmak mümkün. Eğlence, doğa, kişisel gelişim, gündem, spor, makyaj, güzellik gibi konuların yanı sıra, çok spesifik bir konu hakkında da içerik hazırlayabilirsiniz.
Bir içerikteki yapılabilecek en büyük hatalardan biri; birkaç dakikada anlatılabilecek bir konuyu 10 dakika boyunca konuşarak insanları sıkmak olacaktır. Ne yazık ki izleyici sıkıldığında sizi izlemek istemeyecek ve takipten çıkacaktır. Bu da abone veya izlenme sayısının düşmesine neden olacaktır. Özellikle “nasıl yapılır” videoları çekerken, konudan çok uzaklaşmadan, konu özelinde ve sade bir dille anlatın. Genel birkaç giriş cümlesinden sonra konuya girin.
Abonelerinize kanalınızda bir şeyler anlatırken oldukça bilgili ve konuya hakim görüntü sunmak profesyonelliğinizi artırır. Bu sebeple alanınızdaki gelişmeleri yakından takip etmeniz gerekir. Bu alandaki gelişmeleri ve yenilikleri biliyor olmanız, sizi izleyen insanların da bilgilerinin doğru bir şekilde güncellenmesini sağlar.
Videolarınızı oluştururken, alanınızda başka insanların da olduğunu ve başka onlarca içeriğin de hazırlandığını aklınızdan çıkarmayın. Rekabette başarılı olmanızı sağlayacak olan en temel kural verdiğiniz bilgilerin doğru ve güncel olması.
Bir youtuberın en önemli amaçlarından biri de takipçi sayısını artırmaktır. Takipçi sayınızı artırmanın en önemli koşulu, onlarla temas halinde olmanız. Takipçilerinizin aktif olduğu bir canlı yayın organizasyonu düzenleyerek, takipçilerinizin sorularını cevaplayabilir, onlara önem verdiğinizi gösterebilirsiniz. Bu sayede takipçileriniz kendilerine değer verildiğini, kendi düşünce ve isteklerinin sizin için önemli olduğunu göreceklerdir. Ayrıca takipçilerinizle sadece Youtube’da değil, başka sosyal medya platformlarında da etkileşim içinde olarak, etkileşim sürenizi ve ağınızı genişletmiş olursunuz.
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