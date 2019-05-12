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"Nasılsın Cumali" deyip ateş etti

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 17:34 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, yanına yaklaşıp "Nasılsın Cumali" diyen şahıs tarafından silahla vuruldu.Alınan bilgiye göre, olay gece 01.00 saatlerinde Aytemuroğlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, yanına yaklaşıp "Nasılsın Cumali" diyen şahıs tarafından silahla vuruldu.
Alınan bilgiye göre, olay gece 01.00 saatlerinde Aytemuroğlu Mahallesi’nde meydana geldi. 575 Sokak’ta Cumali T. isimli gencin yanında bir araç durdu. Kimliği belirsiz kişi, “Nasılsın Cumali” diyerek ateş etmeye başladı. 4 el silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.
Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunla yaralanan genç, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri çevrede geniş çaplı inceleme yaptı.
Kaçan saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

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