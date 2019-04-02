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Nasıranlı Kayapınar’daki seçimlere itiraz etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 16:29 | Son Güncelleme

AK Parti’den Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Cevdet Nasıranlı, seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.AK Parti’den Kayapınar Belediye Başkanlığı için yarışan Av.

Nasıranlı Kayapınar’daki seçimlere itiraz etti

AK Parti’den Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Cevdet Nasıranlı, seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.
AK Parti’den Kayapınar Belediye Başkanlığı için yarışan Av. Cevdet Nasıranlı, 31 Mart seçimlerinde ilçelerinde usulsüzlük yapıldığını savundu. İlçe Seçim Kurulu’na geçen Nasıranlı, tüm sandıklarda oyların tekrar hesaplanması için itirazda bulundu.
Konuyla ilgili bilgi veren Nasıranlı, Kayapınar ilçesinin oyları okunurken AK Parti okunduğu halde oy sayım cetvelini elinde tutan kişinin HDP’li olduğu için birçok yerde HDP’ye işaretleme yaptığının görüldüğünü söyledi. Nasıranlı, “Yine sayım verilerinde kaydırmalar yapılmıştır. Hala Kayapınar’ın oylarının sisteme girildiğini gördük. Bu konuda eksiklikler ve birçok ihmal tespit ettiğimiz için sıfırdan oyların sayılması ve tüm ihmalkarlığın, sıkıntıların çıktığına dair gerekli tespitlerin yapılması için özellikle itirazlarımızı yaptık, sonucunu tüm halkımızla birlikte bekleyeceğiz” dedi.

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