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Nasrallah, "bağımsız" Sünni vekillerin, yeni hükümette temsiliyetinde ısrarcı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 01:20 | Son Güncelleme

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, "bağımsız Sünni vekillerin" olmadığı bir hükümete partisinin katılmayacağı açıklamasını yineledi

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, "bağımsız Sünni vekillerin" olmadığı bir hükümete partisinin katılmayacağı yönündeki açıklamasını yineledi.

Nasrallah yayımladığı televizyon açıklamasında, "bağımsız Sünni vekillerin" hükümette temsiliyetini istediklerini ifade etti.

"Hariri bize 8 Mart bloğundan Sünni herhangi bir bakanın hükümette temsiliyetine karşı olduklarını iletti. Buna karşılık biz de bakanlarımızın isimlerini göndermeyeceğimizi söyledik. En başından beri tavrımız net." diyen Nasrallah, "Lübnanlılardan büyük bir kesimi temsil eden Sünni vekillerin hükümette temsiliyet hakkı vardır. Biz de onların yanında duruyoruz." ifadesini kullandı.

Nasrallah, "bağımsız Sünni vekillerin" temsiliyeti meselesine İran ve Suriye konularının karıştırılmasını da kınayarak, bunların "boş sözler" olduğunu savundu.

- Lübnan'da hükümet kurma çalışmaları ve "bağımsız Sünni vekiller" tartışması

Geçen mayıs ayında yapılan genel seçimlerde Şiilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde Şii Emel Hareketi ve Hizbullah'ın desteğini alarak meclise giren Faysal Ömer Karami, Cihad es-Samad, El-Velid Sukkeriye, Abdurrahim Murad, Kasım Haşim ve Adnan Trablusi isimli 6 Sünni milletvekilinin yeni hükümetteki temsiliyet ısrarı ve Hizbullah'ın bu vekillerden yana tavır alması Lübnan'daki hükümet kurma çalışmalarını kilitliyor.

Hizbullah Genel Sekreteri Siyasi Danışmanı El-Hac Hüseyin Halil, önceki haftalarda başkent Beyrut'taki ofisinde bahsi geçen 6 Sünni vekille gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "yeni kabinede bağımsız Sünni vekillerin de bulunması gerektiğini" ifade etmişti.

Halil, Sünni bağımsız vekilleri seçen bir tabanın olduğunu ve dolayısıyla yeni hükümette yer almaları gerektiğini savunmuştu.

Bazı taraflar da ABD'nin, İran'a yönelik yaptırımları yürürlüğe girerken, Hizbullah'ın, konumunu sağlamlaştırmak için bağımsız sünni vekiller konusunda ısrarcı olduğunu ifade ediyor.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri ise Şii 8 Mart Blokuna yakın Sünni vekillerin hükümette temsiliyet talebini kesin bir dille reddediyor.

Söz konusu Sünni vekillerin seçimlere bir siyasi blok olarak katılmadığını söyleyen Hariri, mensubu oldukları siyasi tarafların da zaten hak ettikleri bakanlıkları aldığını vurguluyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ancak siyasi taraflar arasında başta bakanlıkların dağılımı olmak üzere yaşanan birtakım sorunlar nedeniyle ülkede aylardır hükümet kurulamıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah Lübnan

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