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Nasrallah İsrail'in "Beyrut Limanı" iddiasını yalanladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 23:40 | Son Güncelleme

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon'un "İran'ın, Beyrut Limanı'nı Hizbullah'a silah kaçakçılığı yapmak için kullandığı" yönündeki iddiasını yalanladı

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, "İran'ın Beyrut Limanı'nı Hizbullah'a silah kaçakçılığı yapmak için kullandığı" yönündeki iddiayı yalanladı.

Başkent Beyrut’un güney mahallesindeki bir etkinlikte yaptığı konuşmada Nasrallah, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon'un dile getirdiği "İran'ın Beyrut Limanı'nı Hizbullah'a silah kaçakçılığı yapmak için kullandığı" yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Danon'un sözlerinin, "liman, havaalanı ve sınırlara vesayet getirme" girişimine yönelik bir tür hazırlık olduğunu ileri süren Nasrallah, "Bu konu ulusal bir sorumluluk olmalı ve limanlar herhangi bir riske maruz bırakılmamalı." dedi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danon birkaç gün önce Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmasında, "İran'ın, Beyrut Limanı'nı Hizbullah'a silah kaçakçılığı yapmak için kullandığını" ileri sürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Danny Danon Hasan Nasrallah Hizbullah İRAN israil

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