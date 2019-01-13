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Nasrallah kalp krizi geçirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 13.01.2019 09:37 | Son Güncelleme

Lübnan medyası Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın kalp krizi geçirdiğini duyurdu.

Nasrallah kalp krizi geçirdi

Lübnan medyası, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın kalp krizi geçirdiğini ve yoğun bakıma alındığını duyurdu. Nasrallah'ın bir süredir kanser ve kalp sorunları ile mücadele ettiği biliniyor.


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