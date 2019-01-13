Nasrallah kalp krizi geçirdi

L\u00fcbnan medyas\u0131, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'\u0131n kalp krizi ge\u00e7irdi\u011fini ve yo\u011fun bak\u0131ma al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. Nasrallah'\u0131n bir s\u00fcredir kanser ve kalp sorunlar\u0131 ile m\u00fccadele etti\u011fi biliniyor.\nK\u00f6t\u00fc haber! Bu telefonu kullananlar art\u0131k WhatsApp kullanamayacak!Arjantin'deki hantavir\u00fcs vakas\u0131 bir can daha ald\u0131\u0130srail askerleri, Ramallah kent merkezine bask\u0131n d\u00fczenledi
Okuyucu Yorumları 0 yorum