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Nasrallah suikastının ardındaki gizem çözülüyor: 'New Order' operasyonu! Aylar öncesinden biliniyormuş...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
28.09.2024 16:29
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İsrail geçtiğimiz günlerde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalbini hedef almıştı. Gece boyunca süren bombardımanlarda birçok bölgede patlama sesi duyulmuş ve saldırılar işyerlerinin güvenlik kameralarına yansımıştı. İsrail cephesi saldırılarda bugün Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın öldüğünü açıkladı. Hizbullah da haberi doğruladı. Nasrallah'ın ölümü büyük yankı uyandırırken suikastın arka planı da ortaya çıktı. İşte tüm detaylar!

İsrail'in geçtiğimiz cuma günü Lübnan başkenti Beyrut'a başlattığı hava saldırılarında birçok ev ve işyeri kullanılamaz hale gelmişti. Bombardıman gece boyu devam etmiş ve gece adeta gündüze dönmüştü. İsrail ordusu bugün o saldırılarda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Hizbullah cephesi ise durumu doğrulayarak, "İsrail'le savaşımız devam edecek" açıklamasında bulundu.

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"YENİ DÜZEN" OPERASYONU

The Times of Israel gazetesine göre, İsrail ordusu, Nasrallah'ı hedef alan operasyonunun kod adının 'New Order' (Yeni Düzen) olduğunu duyurdu.

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SIR PERDESİ ARALANIYOR

Amerikan The New York Times'ta yer alan habere göre üç üst düzey İsrailli savunma yetkilisi, İsrail'in ölümcül saldırıyı başlatmadan aylar önce Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yerini bildiğini söyledi.

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İsmi gizli tutulan yetkililerin aktardığı bilgilere göre, İsrail Hizbullah liderini ortadan kaldırmak için fırsatın kaçacağına inandığı için bu hafta saldırı kararını aldı.

Hasan Nasrallah'ın ölümünü dünyaya ilk olarak İsrail duyurdu, saatler sonra ise Hizbullah liderinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

İRANLI TUĞGENERAL DE ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in dün Beyrut'ta düzenlediği ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın da hayatını kaybettiği saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusunun komutanlarından Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da öldürüldüğü bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nilfuruşan, dün İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetti.

NİSAN AYINDA GÖREVE GELMİŞTİ

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü bünyesinde görev yapan Tuğgeneral Nilfuruşan, nisanda İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği saldırıda öldürülen Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin yerine geçmişti.

Nilfuruşan, uzun yıllar Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü bünyesinde Lübnan ve Filistin'de İran'ın desteklediği gruplarla yakın çalışmaları nedeniyle İran için kilit askeri yetkililerden biri olarak biliniyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Beyrut İsrail Lübnan suikast Hizbullah
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