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  4. Nasrallah: ‘Süleymani İçin Misilleme Zamanı Geldi’

Nasrallah: ‘Süleymani İçin Misilleme Zamanı Geldi’

12.01.2020 22:51 | Son Güncelleme

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ise Süleymani’nin ölümünün intikamının alınması için çağrı yaptı

Nasrallah: ‘Süleymani İçin Misilleme Zamanı Geldi’

Irak’ta ABD’li askerlerin bulunduğu Balad Hava Üssü, roket saldırısının hedefi oldu.

İki askeri kaynağın Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre saldırıda dört Iraklı asker yaralandı.

Kaynaklar, atışların başkent Bağdat’ın 80 kilometre kuzeyindeki üssün pistine isabet etiğini belirtti.

Lübnan’da faaliyet gösteren Hizbullah örgütü ise yaptığı açıklamada İran’ın müttefiklerinin İranlı komutan Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından misilleme yapmaya başlamak için çalışmaları gerektiğini kaydetti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ise Süleymani’nin ölümünün intikamının alınması için çağrı yaptı.

Nasrallah tarafından yapılan açıklamada ABD güçlerinin bölgeden çıkartılmasının ‘‘uzun bir yolculuk’’ olacağı belirtildi.

Başkan Donald Trump, Süleymani’nin 3 Ocak’ta düzenlenen operasyonla öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada Süleymani’nin Bağdat havaalanına inme nedeninin ABD büyükelçiliğine saldırı düzenlemek olduğunu söylemişti. Nasrallah ise iddiayı yalanladı.

İran Devrim Muhafızları tarafından kurulan Hizbullah örgütü ABD’nin terör örgütleri listesinde yer alıyor. Grup Tahran liderliğindeki bölgesel ittifakın da önemli bir parçası.

İran, geçtiğimiz Çarşamba günü Irak’ta ABD askerleri tarafından kullanılan iki askeri üsse füze saldırısı düzenlemişti.

İran’ın dini lideri Ali Hamaney saldırının ‘ABD’nin yüzüne atılan bir tokat’ oladuğunu söylemiş ve ABD askerlerinin bölgeden çıkması gerektiğini kaydetmişti.

İran’ın bu saldırısının ardından taraflar gerilimi daha fazla tırmandırmadan geri adım atmıştı.

Hizbullah ise geçen hafta yaptığı açıklamada aralarında Suriye hükümeti ve Irak ve Suriye’de İran’ın desteğiyle kurulan bir dizi paramiliter grubun Süleymani’nin ölümünün intikamını almaya yardım etmesi gerektiğini kaydetmişti.

Nasrallah Pazar günkü açıklamasındaysa ‘‘Artık direniş ekseninin çalışmaya başlaması gerektiği görüşündeyim’’ ifadelerini kullandı.

Bunun uzun bir süreç olacağını ekleyen Nasrallah, misillemenin gelecek günler, haftalar ve aylara yayılacağını söyledi.

Nasrallah, Trump’ın sözlerinin yalan olduğunu, Süleymani’nin ABD Büyükelçiliği’ni vurmayı planlamadığını da kaydetti.

ABD, Hizbullah’ı 1983’te Beyrut’taki ABD donanma merkezine düzenlenen ve 241 personelin hayatını kaybettiği saldırıyla aynı yıl

ABD Büyükelçiliği’ne düzenlenen intihar saldırısından sorumlu tutuyor.

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