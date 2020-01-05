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  4. Nasrallah: Süleymani’nin ölümü bölgede yeni bir dönemi başlattı

Nasrallah: Süleymani’nin ölümü bölgede yeni bir dönemi başlattı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.01.2020 17:24 | Son Güncelleme

Lübnan'daki Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah, ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani  ve Irak Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Mehdi El Mühendis için düzenlenen mitingde konuştu.

Nasrallah: Süleymani’nin ölümü bölgede yeni bir dönemi başlattı

Lübnan, (DHA)- Lübnan'daki Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah, ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Irak Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Mehdi El Mühendis için düzenlenen mitingde konuştu. Nasrallah, Süleymani’nin öldürüldüğü tarihin bir milat olduğunu, bölge için yeni bir dönemin başladığını söyledi.
Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Irak Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Mehdi El Mühendis için Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen mitingde konuştu. Nasrallah, Süleymani’nin öldürüldüğü tarihe vurgu yaparak, "3 Ocak, bölgedeki iki evreyi, yeni bir tarihin ve yeni bir evrenin başlangıcını ayıran bir tarihtir" dedi.
'SÜLEYMANİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİ BİR SUÇTUR'
Nasrallah, Süleymani’nin öldürülmesinin bir suç olduğunu ve bu emri ABD Başkanı Donald Trump’ın şahsen verdiğini belirterek, "Trump, Amerikan ordusuna bir suçu gerçekleştirmesini emretti ve ordu bu emri uyguladı. ABD'nin ilk hedefi İran'daki İslami rejimi yıkmaktı ve bu, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton tarafından da ifade edildi. Trump nükleer anlaşmadan çıktı ve yaptırımlar uyguladı. İran’a abluka ve tecrit ile ekonomik kriz yaşatmak ve İran’ı uyuşmazlığa doğru itmek için girişimlerde bulundu. Trump'ın tüm politikası İran'ı müzakere masasına getirmek ancak görev süresi bitecek, İran müzakere etmeyecek. Trump çok açık ve şeffaf çünkü kibirli ve önünde kimseyi görmüyor. Ülkeleri ve uluslararası bir toplumu tanımıyor. Bölgede yeni bir savaş başlattılar" ifadelerini kullandı.
'SÜLEYMANİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİNİ İSRAİL İSTEDİ'
Hasan Nasrallah, Kasım Süleymani’nin öldürülmesini İsrail’in istediğini öne sürerek, "ABD ve İsrail bölgenin dosyalarını incelediklerinde, Suriye, Irak, Yemen, Afganistan ve direnişin her ekseninde, her yerde onlara karşı koyan bir adam buldular, Kasım Süleymani'yi buldular. İsrail, Süleymani'yi var olan en tehlikeli adam olarak görüyordu ve İsrail onu öldürmeye cesaret edemedi, bu yüzden onu öldürmek için ABD'ye başvurdu. Amerikalılar İran'ın korkacağını ve geri çekileceğini umuyor" diye konuştu.

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