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Nasrallah’tan İsrail’e: ‘Artık Kırmızı Çizgimiz Yok’

02.09.2019 23:25 | Son Güncelleme

İsrail-Lübnan sınırında son haftalarda gerilimin tırmandığı bir dönemde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’tan açıklama geldi. Nasrallah, “İsrail ile yaşanan gerilimin yeni bir aşamayı başlattığını ve bu aşamada Hizbullah’ın artık kırmızı çizgisinin olmadığını” söyledi

Nasrallah’tan İsrail’e: ‘Artık Kırmızı Çizgimiz Yok’

İsrail-Lübnan sınırında son haftalarda gerilimin tırmandığı bir dönemde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’tan açıklama geldi. Nasrallah, “İsrail ile yaşanan gerilimin yeni bir aşamayı başlattığını ve bu aşamada Hizbullah’ın artık kırmızı çizgisinin olmadığını” söyledi.

Lübnan’da İran destekli Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında yeni odak noktasının Lübnan hava sahasına giren İsrail drone’larının hedef alınması olduğunu söyledi. Hizbullah’ın Pazar günkü saldırısının İsrail’e “Eğer saldırırsan o zaman bütün sınırların, askerlerin ve yerleşimlerin tehlikede olacak” mesajı verdiğini savundu.

İran destekli Şii grup Hizbullah geçtiğimiz hafta başkent Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta İsrail’in düzenlediği belirtilen drone saldırısına karşılık olarak İsrail’in kuzeyine tanksavar füzesi ateşlemişti.

İsrailli askeri kaynaklar füzelerin İsrail ordusuna ait bir üsse ve askeri araçlara doğru ateşlendiğini doğrulamıştı. İsrail ordusu da Lübnan’ın güneyindeki hedefleri vurarak karşılık vermişti.

Hizbullah kaynakları saldırıda İsrail ordusuna ait zırhlı bir aracın isabet aldığını ve İsrail tarafında ölü ya da yaralı olduğunu iddia etmişti. İsrail ise kendi tarafında can kaybı ya da yaralanan olmadığını söylemişti.

“İsrail askerleri yaralanmış izlenimi verdi”

Hizbullah kendi medya organı üzerinden İsrail ordusuna ait hareket halinde olan bir askeri aracın iki füzeyle vurulduğu ana ait görüntüleri yayınladı.

Haber ajansı Reuters'da yer alan bir habere göre de Lübnan sınırında Pazar günü tırmanan gerginlikte İsrail, Hizbullah’ın saldırganlığını tırmandırmaya yönelik eğilimini önlemek için askerleri saldırıda yaralanmış izlenimi verdi.

İsrail basınında, Hizbullah’ın İsrail’e doğru tanksavar füze ateşlemesinin ardından İsrail ordusuna ait bir helikopterin iki yaralı askeri tahliye ettiğini gösteren fotoğraflar yer aldı.

Ancak tahliye operasyonu konusunda bilgi sahibi olan ve adını vermeyen bir kişi Reuters'a askerlerin aslında saldırıda yaralanmadığını, durumlarının iyi olduğunu, üzerlerinde kan varmış gibi gösterilerek psikolojik bir operasyon yaptığını söyledi.

Hizbullah, İsrail ile Lübnan sınırı üzerinden yaşanan gerginliğin tırmanmasının ardından İsrail’e bir şekilde karşılık vereceğini açıklamıştı. Cumartesi günü yaptığı açıklamada Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah İsrail’i yakın zamanda bir saldırının kaçınılmaz olduğu konusunda uyarmıştı.

Hizbullah’ın saldırısı ve İsrail’in verdiği karşılık son yıllarda iki taraf arasında sınır hattında yaşanan en ciddi olayı temsil ediyor. 2006 yılında İsrail ve Hizbullah arasındaki savaşta binden fazla sivil hayatını kaybetmişti. 1 ay süren savaş İsrail siyasetinde de çok tartışma yaratmıştı.

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