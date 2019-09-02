Nasrallah’tan İsrail’e: ‘Artık Kırmızı Çizgimiz Yok’

İsrailli askeri kaynaklar füzelerin İsrail ordusuna ait bir üsse ve askeri araçlara doğru ateşlendiğini doğrulamıştı. İsrail ordusu da Lübnan’ın güneyindeki hedefleri vurarak karşılık vermişti.

Lübnan’da İran destekli Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında yeni odak noktasının Lübnan hava sahasına giren İsrail drone’larının hedef alınması olduğunu söyledi. Hizbullah’ın Pazar günkü saldırısının İsrail’e “Eğer saldırırsan o zaman bütün sınırların, askerlerin ve yerleşimlerin tehlikede olacak” mesajı verdiğini savundu.

İsrail-Lübnan sınırında son haftalarda gerilimin tırmandığı bir dönemde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’tan açıklama geldi. Nasrallah, “İsrail ile yaşanan gerilimin yeni bir aşamayı başlattığını ve bu aşamada Hizbullah’ın artık kırmızı çizgisinin olmadığını” söyledi.

Hizbullah kaynakları saldırıda İsrail ordusuna ait zırhlı bir aracın isabet aldığını ve İsrail tarafında ölü ya da yaralı olduğunu iddia etmişti. İsrail ise kendi tarafında can kaybı ya da yaralanan olmadığını söylemişti.

“İsrail askerleri yaralanmış izlenimi verdi”

Hizbullah kendi medya organı üzerinden İsrail ordusuna ait hareket halinde olan bir askeri aracın iki füzeyle vurulduğu ana ait görüntüleri yayınladı.

Haber ajansı Reuters'da yer alan bir habere göre de Lübnan sınırında Pazar günü tırmanan gerginlikte İsrail, Hizbullah’ın saldırganlığını tırmandırmaya yönelik eğilimini önlemek için askerleri saldırıda yaralanmış izlenimi verdi.

İsrail basınında, Hizbullah’ın İsrail’e doğru tanksavar füze ateşlemesinin ardından İsrail ordusuna ait bir helikopterin iki yaralı askeri tahliye ettiğini gösteren fotoğraflar yer aldı.

Ancak tahliye operasyonu konusunda bilgi sahibi olan ve adını vermeyen bir kişi Reuters'a askerlerin aslında saldırıda yaralanmadığını, durumlarının iyi olduğunu, üzerlerinde kan varmış gibi gösterilerek psikolojik bir operasyon yaptığını söyledi.