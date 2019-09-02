HABER

Nasrallah'tan İsrail'e tehdit

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 23:26 | Son Güncelleme

Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah: - "Saldırırsanız, en derinlerdeki noktalarınıza saldırı düzenleyeceğiz"

BEYRUT (AA) - Lübnan'daki Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in saldırması durumunda karşılık vereceklerini söyledi.

Televizyon konuşmasında açıklamalarda bulunan Nasrallah, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonun, geçen hafta Suriye'deki iki Hizbullah elemanına ve güneydeki silahlı iki insansız hava aracının operasyonlarına cevap olarak yapıldığını belirtti.

Nasrallah, İsrail'i muhtemel saldırılarına karşı tehdit ederek "Saldırırsanız, en derinlerdeki noktalarınıza saldırı düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gecikmenin sebebine ilişkin Nasrallah, Hizbullah'ın cevap mahiyetinde saldırının gece değil özellikle gündüz operasyon düzenlemeyi planladığını vurguladı.

- Artık kesinlikle kırmızı çizgimiz yok

Yeşil Hat üzerinde operasyon gerçekleştirdiklerini dile getiren Nasrallah, bunun 1948 toprakları üzerinde olduğunu en büyük kırmızı çizginin bu olduğunu belirterek "Artık kesinlikle kırmızı çizgimiz yok." dedi.

- Ne olmuştu?

Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösünde, 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

Nasrallah, konuya ilişkin açıklamasında, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in aynı gece Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bazı hedefleri vurması sonucu Hizbullah mensubu 2 kişinin öldüğü bilgisini de paylaşan Nasrallah, bunun karşılıksız kalmayacağını söylemişti.

Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık'a (FHKC/GK) ait mevziler ise 26 Ağustos'ta gece saatlerinde üç hava saldırısıyla vurulmuştu.

Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!
İmamoğlu Muharrem iftarına katıldıİmamoğlu Muharrem iftarına katıldı
2 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları2 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hasan Nasrallah Hizbullah israil Lübnan

En Çok Okunan Haberler

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

AK Parti MYK'dan 4 isim için ihraç talebi

AK Parti MYK'dan 4 isim için ihraç talebi

AK Parti'den Diyanet'in 30 Ağustos hutbesiyle ilgili açıklama

AK Parti'den Diyanet'in 30 Ağustos hutbesiyle ilgili açıklama

Trafik sigortasında yeni dönem

Trafik sigortasında yeni dönem

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları

2 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Malazgirt'te husumetli 7 aile barıştırıldı

Malazgirt'te husumetli 7 aile barıştırıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuğa uzanan kirli eller asla affedilemez

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuğa uzanan kirli eller asla affedilemez

Üzerine cam blok düşen işçi ağır yaralandı

Üzerine cam blok düşen işçi ağır yaralandı

Düzce'de gıda zehirlenmesi şüphesi

Düzce'de gıda zehirlenmesi şüphesi

Antalya'da korkutan orman yangını

Antalya'da korkutan orman yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.