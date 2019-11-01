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Nasrallah'tan Lübnan'da "egemen bir hükümetin" kurulması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 20:59 | Son Güncelleme

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah: - "ABD Büyükelçiliği veya başkaları ile bağlantısı olamayan sadece Lübnanlılar tarafından verilecek kararla gerçek egemen bir hükümetin kurulmasını istiyoruz"

BEYRUT (AA) - Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan'da bağımsız ve ulusal kararla "gerçek egemen bir hükümetin" kurulması çağrısında bulundu.

Nasrallah, televizyon konuşmasında, önümüzdeki günlerde yeni hükümeti oluşturmak için teklifte bulunacaklarını söyledi.

Lübnanlıların hükümetin kurulması için iş birliği yapması gerektiğini ifade eden Nasrallah, "ABD Büyükelçiliği veya başkaları ile bağlantısı olamayan sadece Lübnanlılar tarafından verilecek kararla gerçek egemen bir hükümetin kurulmasını istiyoruz." dedi.

Nasrallah, dışa bağımlı olmayan egemen bir hükümetin kurulması halinde, ülkenin krizden çıkmasına katkıda bulunacak uzman ve insani yeteneklere sahip olduklarını vurguladı.

Hasan Nasrallah, kurulacak hükümete "halkın taleplerini iyi dinlemesi" yönünde de tavsiyede bulundu.

- Lübnan'da hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik sorunlar ve yeni vergiler nedeniyle başlayan protestolar, teknokratlardan oluşan bağımsız küçültülmüş yeni bir hükümet kurulması talebiyle devam ediyor.

Hariri hükümeti, 21 Ekim'de ülkedeki ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar almış ancak bu kararlar protestoları durdurmaya yetmemişti. Başkent Beyrut'ta Hizbullah ve Emel Hareketi yanlıları, birçok kez hükümet karşıtı göstericilere saldırmıştı.

Gösterilerin devam etmesi üzerine Hariri 29 Ekim'de "Lübnanlıların yüce çıkarlarını savunacak yeni bir hükümetin kurulmasına kanaat getirdiğini" belirterek Cumhurbaşkanı Avn'a istifasını sunmuştu.

Avn ise istifasını sunan Hariri'den yeni hükümet kuruluncaya kadar görevini sürdürmesini istemişti.

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