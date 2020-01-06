Nasrallah’tan Ortadoğu’daki Amerikan Güçlerine Tehdit

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Kasım Süleymani’nin ölüdürülmesinin bedelini Ortadoğu’daki Amerikan askerlerinin ödeyeceğini belirtti.

Nasrallah, Amerikan askerleri ve yetkililerinin evlerine tabutlarda döneceğini kaydetti.

Nasrallah, Süleymani’nin öldürülmesine karşılık vermenin sadece İran’ın sorumluluğu olmadığını, müttefiklerinin de sorumluluğu olduğunu söyledi.

Hizbullah lideri, adil cezalandırmanın bölgedeki Amerikan varlığına, Amerikan askeri üslerine, Amerikan savaş gemilerine, her Amerikalı yetkiliye ve askere olacağını belirtti.

Hasan Nasrallah, Amerikan ordusunun Süleymani’yi öldürdüğünü ve bedelini de ödeyeceğini söyledi.

Nasrallah, bununla birlikte bölgedeki Amerikalı sivillerin hedef alınmaması gerektiğini bunun Donald Trump’a hizmet edeceğini vurguladı.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Güçleri'nin komutanı Kasım Süleymani Cuma günü Bağdat'ta Amerikan hava operasyonuyla öldürülmüştü.

Süleymani, İran'ın bölgede yayılmasında en etkin isim olarak biliniyor.

