HABER

"Nasreddin Hoca Dünyanın Ortasında" sergisi 13 Nisan'da açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 17:14 | Son Güncelleme

"Nasreddin Hoca Dünyanın Ortasında" sergisi 13 Nisan'da açılacak

İSTANBUL (AA) - "Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması"nda, 1974'ten bugüne kadar birincilik ödülü almış karikatürlerin yer aldığı "Nasreddin Hoca Dünyanın Ortasında" adlı sergi, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde açılacak.

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarışma kapsamında birincilik ödülü almış 38 eserin yer aldığı sergi, 13 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

Karikatürcüler Derneği'nin bütün dünya karikatüristlerine açık olarak her yıl düzenlediği "Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması"na Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Macaristan, Yugoslavya, Romanya, Rusya, Çin, İtalya gibi birçok ülkeden karikatüristler katılım gösteriyor.

Sergi, 5 Mayıs'a kadar görülebilecek.

PARTNER Ruslara esir düşen Türk askerleri bakın nasıl kurtardı! Ruslara esir düşen Türk askerleri bakın nasıl kurtardı!
Eyüpsultan Belediye Başkanı seçilen Deniz Köken mazbatasını aldıEyüpsultan Belediye Başkanı seçilen Deniz Köken mazbatasını aldı
Feci kaza! İşçileri taşıyan otobüs devrildiFeci kaza! İşçileri taşıyan otobüs devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nasreddin Hoca Nasreddin Hoca Dünyanın Ortasında sergi

En Çok Okunan Haberler

CHP'den İstanbul'da oy farkı açıklaması

CHP'den İstanbul'da oy farkı açıklaması

AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da bir kişi telefonla konuşurken tren çarpması sonucu öldü

Feci ölüm! Cep telefonu sonunu getirdi!

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! İşçileri taşıyan otobüs devrildi

Denizli'de 8. sınıf öğrencisi ailesiyle okul basıp terör estirdi

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti

Gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti

Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası!

Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası!

40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.