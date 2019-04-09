"Nasreddin Hoca Dünyanın Ortasında" sergisi 13 Nisan'da açılacak

İSTANBUL (AA) - "Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması"nda, 1974'ten bugüne kadar birincilik ödülü almış karikatürlerin yer aldığı "Nasreddin Hoca Dünyanın Ortasında" adlı sergi, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde açılacak.

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarışma kapsamında birincilik ödülü almış 38 eserin yer aldığı sergi, 13 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

Karikatürcüler Derneği'nin bütün dünya karikatüristlerine açık olarak her yıl düzenlediği "Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması"na Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Macaristan, Yugoslavya, Romanya, Rusya, Çin, İtalya gibi birçok ülkeden karikatüristler katılım gösteriyor.

Sergi, 5 Mayıs'a kadar görülebilecek.

