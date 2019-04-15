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Nasreddin Hoca Porsuk Çayına maya çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 18:03 | Son Güncelleme

Eskişehir İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında temsili Nasreddin Hoca, Porsuk Çayına maya çaldı.Kentte 15-22 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan “Turizm Haftası” etkinlikleri devam ediyor.

Eskişehir İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında temsili Nasreddin Hoca, Porsuk Çayına maya çaldı.
Kentte 15-22 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan “Turizm Haftası” etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda İsmet İnönü Caddesi üzerine kurulan panayır alanında vatandaşlar doyasıya eğlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte yöresel danslar edilirken Sivrihisar Belediyesi tarafından da bin kişiye sucuk ekmek dağıtıldı. Yine alanda en çok ilgiyi Sivrihisar Belediyesinin kurduğu stantta bulunan temsili Nasreddin Hoca çekti.
Porsuk Çayına maya çalındı
Türk-İslam kültürünün büyük bilgesi ve gülmece ustası temsili Nasreddin Hoca ve beraberindekiler, etkinlik alanından Porsuk Çayına kadar yürüyüş düzenlendi. Bando EsEs’in de eşlik ettiği yürüyüşte birlikte sloganlar atıldı. Ardından Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey ile birlikte Porsuk Çayı kenarına inen temsili Nasreddin Hoca, turizmin önemine değindi. Etkinlik için Sivrihisar Belediyesi katkılarıyla Eskişehir’e geldiklerini aktaran Nasreddin Hoca, bilindik esprilerinin ardından Porsuk Çayına maya çaldı. Çevredeki vatandaşlar da maya çalındığı anları cep telefonları ile kaydetti. Temsili Nasreddin Hoca Gürbüz Karaca, burada yaptığı açıklamada "Turizm Haftası’nı kutlamak için dünyanın merkezi Sivrihisar’dan geldik. Gördüğüm üzere Turizm Haftası Eskişehir’de şahane bir şekilde kutlanıyor. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mayayı inşallah Sivrihisar’da çalmış tutturmuştuk. Akan saya maya tutmaz derler ama Vali bey ile biz çaldıktan sonra tutmamasının ihtimali yok. İnşallah tutturacağız. Huzur, barış, sağlık için, dünyadaki bütün insanların iyiliği için çaldık bunu. Güzel bir dünya istiyoruz" dedi.

Nasreddin Hoca Porsuk Çayına maya çaldı

Nasreddin Hoca Porsuk Çayına maya çaldı

Nasreddin Hoca Porsuk Çayına maya çaldı

Nasreddin Hoca Porsuk Çayına maya çaldı

Nasreddin Hoca Porsuk Çayına maya çaldı

Nasreddin Hoca Porsuk Çayına maya çaldı

Nasreddin Hoca Porsuk Çayına maya çaldı

Nasreddin Hoca Porsuk Çayına maya çaldı

Nasreddin Hoca Porsuk Çayına maya çaldı

Nasreddin Hoca Porsuk Çayına maya çaldı

Nasreddin Hoca Porsuk Çayına maya çaldı

Nasreddin Hoca Porsuk Çayına maya çaldı

Nasreddin Hoca Porsuk Çayına maya çaldı

Nasreddin Hoca Porsuk Çayına maya çaldı

Nasreddin Hoca Porsuk Çayına maya çaldı
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