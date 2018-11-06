HABER

Nasreddin Hoca'ya ait gibi gösterilen o fıkralara suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 17:02 | Son Güncelleme

AKŞEHİR Belediye Başkanı AK Parti'li Salih Akkaya, 2008'de yayımlanan 'Nasreddin Hoca'da Çocuklar' isimli kitaptaki bazı müstehcen fıkraların Nasreddin Hoca'ya ait olmadığını söyledi.

Nasreddin Hoca'ya ait gibi gösterilen o fıkralara suç duyurusu

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA) - AKŞEHİR Belediye Başkanı AK Parti'li Salih Akkaya, 2008'de yayımlanan 'Nasreddin Hoca'da Çocuklar' isimli kitaptaki bazı müstehcen fıkraların Nasreddin Hoca'ya ait olmadığını söyledi. Akkaya, kitap için yayınevi ve dağıtımın gerçekleştirildiği gazeteyle ilgili 'kişinin hatırasına hakaret'ten Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Nasreddin Hoca'nın felsefesinin korunup, gelecek nesillere aktarılması için kurulan dernek ve vakıfların yöneticileriyle makamında basın toplantısı düzenledi. Nasreddin Hoca'nın mezarının Akşehir'de olduğunu hatırlatan Akkaya, torunları olarak felsefesini gelecek nesillere aktararak, eserlerine ve kendisine yönelik eylemlere karşı da sorumlu olduklarını belirtti. Akkaya, 'Dünya Çocuk Edebiyatı Nasreddin Hoca'da Çocuklar' adlı kitapta Nasreddin Hoca'nın fıkralarına yer verildiğini; ancak bazı müstehcen fırkaların ona ait olmadığını vurguladı. Bazı kişilerin konuyu kendilerine iletmesi sonucu kitabı incelediklerini kaydeden Başkan Akkaya, şunları söyledi:
''Nasreddin Hoca, bir fıkra yazarı değil. Toplumda gördüğü olaylara duyarlılık gösterirken, insanları doğru bir şekilde eğitmek, giden yanlışları düzeltmek adına pratik ve ince zekasıyla esprili bir şekilde olaylara müdahalesiyle oluşan fıkraları vardır. Nasreddin Hoca, bir özel zorlamayla kesinlikle bir fıkra yazarı değil. Bu kitapta da olduğu birçok yerde Nasreddin Hoca’mıza ait olmayan, edep dışı fıkralar Nasreddin Hoca'mıza atfediliyor. Hocamızın kendi fıkralarında; bir incelik, latife, nükte ve sanat var. Onun kesinlikle böyle edep dışı fıkralarla alakası olması mümkün değil. Bu 60 sayfalık 'Nasreddin Hoca'da Çocuklar' isimli kitap 2008 yılında yayımlanmış ve ulusal bir gazetenin eki olarak ücretsiz olarak çocuklara hediye edilmiş. Yayınevi ve gazetenin ismini de deklare etmek istemiyorum. Belediyemiz hukuk birimi avukatımız tarafından yayınevi ve gazete ile ilgili suç duyurunda bulunulacak."
'6- 7 FIKRA EDEP DIŞI'
Başkan Akkaya, 60'a yakın fıkranın bulunduğu kitapta 6- 7 fıkranın uygunsuz olduğunu belirterek, "Bu kitapta 60 adet kadar fıkra var. Bunlardan sadece birkaç tanesi Nasreddin Hoca’ya uygun fıkralar. Bu kitaptaki birkaç fıkra hariç diğerleri tamamen uydurma ve bu uydurma fıkraların içinde de 6- 7 tanesi de edep dışı. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Buna katılmıyoruz ve böyle bir şeye de bundan sonra müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Yayınevi ve kitabın yayımlandığı gazeteyle ilgili belediye avukatlarının, Türk Ceza Kanunu'nun 130'uncu maddesinde yer alan 'kişinin hatırasına hakaret' suçundan, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası için suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Nasreddin Hoca'ya ait gibi gösterilen o fıkralara suç duyurusuNasreddin Hoca'ya ait gibi gösterilen o fıkralara suç duyurusuNasreddin Hoca'ya ait gibi gösterilen o fıkralara suç duyurusu

PARTNERSürpriz yaptıSürpriz yaptı
Bitlis Valisi Oktay Çağatay görevine başladıBitlis Valisi Oktay Çağatay görevine başladı
Zülfü Livaneli, lösemili çocuklar için şarkı söylediZülfü Livaneli, lösemili çocuklar için şarkı söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

'Cinlerle yaşıyorum' dedi görüntüleri gönderdi: Beni kendi amaçları için köle yaptı

'Cinlerle yaşıyorum' dedi görüntüleri gönderdi: Beni kendi amaçları için köle yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi

Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti

Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti

Esad dünyasını kararttı! Tek umudu Türkiye

Esad dünyasını kararttı! Tek umudu Türkiye

Kartal'da gecekonduda yangın! Şoka girdi

Kartal'da gecekonduda yangın! Şoka girdi

FETÖ sanığı kadın hapis cezası alınca kocasına dönüp 'yaktın başımı' dedi

FETÖ sanığı kadın hapis cezası alınca kocasına dönüp 'yaktın başımı' dedi

Cemal Kaşıkçı cinayetinde 5. hafta geride kaldı! İşte tüm yaşananlar

Cemal Kaşıkçı cinayetinde 5. hafta geride kaldı! İşte tüm yaşananlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.