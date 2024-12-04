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Nasuh Mahruki hakkında istenen ceza belli oldu!

04.12.2024 16:51
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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında iddianame tamamlandı. Nasuh Mahruki hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Nasuh Mahruki hakkında istenen ceza belli oldu!

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 20 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüpheli Mahruki’ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mahruki'nin sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle halk arasında endişe, korku veya paniğe sebep olma amacıyla hareket ettiği ve paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu anlatıldı.

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İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Hazırlanan iddianamede ayrıca, Mahruki'nin üzerine atılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama’ suçundan dosyasının ayrılarak ayrı bir soruşturma yürütüldüğü de belirtildi. İddianamede şüpheli Nasuh Mahruki’nin ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

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Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Nasuh Mahruki
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