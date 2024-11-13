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  4. Nasuh Mahruki hakkında soruşturma! İddiasını "YSK ve iktidar" diyerek paylaşmıştı

Nasuh Mahruki hakkında soruşturma! İddiasını "YSK ve iktidar" diyerek paylaşmıştı

13.11.2024 16:59
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AKUT'un kurucularından ve bu yılki seçimlerde bağımsız belediye başkan adayı olan Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldı. Mahruki dün yaptığı bir sosyal medya paylaşımında "İktidar ve YSK son bir kez daha seçimleri çalmak için tezgah kuruyor" ifadelerini kullanmıştı.

Nasuh Mahruki hakkında soruşturma! İddiasını "YSK ve iktidar" diyerek paylaşmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle ’yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ’yargı organlarını alenen aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

"DENETLENMEZLERSE OYLARIMIZI ÇALARLAR"

Mahruki dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Büyük Türk milleti, çok dikkatli ve uyanık olmalısın. İktidar ve YSK son bir kez daha seçimleri çalmak için tezgah kuruyor. Bilgisayar Mühendisleri Odası erken yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde mutlaka senin adına denetim yapma yetkisine sahip olmalıdır. Denetlenmezlerse oylarımızı çalarlar, sahtesiyle değiştirirler ve seçimi yine yasadışı kazanırlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin sonu olur ve bu son en kötü kabuslarınızda bile göremeyeceğiniz kadar korkunç olur."

"EVİME POLİSLER GELMİŞ, BENİ ALMAYA GELDİKLERİNİ SÖYLEMİŞLER"

Nasuh Mahruki daha sonra da "Değerli Dostlar, bu akşam bir grup arkadaşımla bir kebapçıda yemekteyiz. Evime sivil kiyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler. Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum. Bilginiz olsun, lütfen süreci takip edin" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

Ekran görüntüsü 2024-11-13 170055Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Nasuh Mahruki
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