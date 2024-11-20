Nasuh Mahruki tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

AKUT Arama Kurtarma Derneği eski Başkanı Nasuh Mahruki bugün avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermeye geldi. İfade işlemlerinin ardından Mahruki tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

MAHRUKİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Karar sonrası Nasuh Mahruki sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı. Mahruki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün Savcı belli oldu, bu sabah Savcılığa geldim ve ifade verdim. Gayet iyi geçti görüşme ancak tutuklanmaya sevk edildim. Hakimin karşısına çıkmayı bekliyorum.

Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 173 ülke arasında 148. ülke, 45 Avrupa ülkesi içindeyse sondan ikinci ülke ve Seçim Dürüstlüğü Endeksinde 165 ülke arasında 123. ülke seviyesine düşürülen canım Türkiyem’den hukuk manzaraları."

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır