3 yıl hapsi istenmişti: Nasuh Mahruki'ye tahliye kararı verildi!

Son dakika: AKUT'un kurucu genel başkanı Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 20 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüpheli Mahruki’ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mahruki'nin sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle halk arasında endişe, korku veya paniğe sebep olma amacıyla hareket ettiği ve paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu anlatılmıştı.

TAHLİYE KARARI

Eski AKUT Genel Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutukluluğuna yapılan itiraz üst mahkeme tarafından kabul edildi

Mahruki'nin tahliyesine karar verildi.