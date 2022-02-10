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Nasuh tövbesi nedir, nasıl yapılır? Şartları nelerdir? Nasuh ne anlama gelir?

10.02.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nasuh tövbesi ve Nasuh kelimesinin anlamı basında yer alan haberler ile yeniden merak konusu oldu. Vatandaşlar, içten ve samimi şekilde yapılan bir tövbe olan Nasuh Tövbesini araştırıyor. Peki Nasuh tövbesi nedir, nasıl yapılır? Şartları nelerdir? Nasuh ne anlama gelir? İşte Nasuh'un anlamı ile Nasuh tövbesi ile ilgili detaylar...

Nasuh tövbesi nedir, nasıl yapılır? Şartları nelerdir? Nasuh ne anlama gelir?

Nasuh tövbesi ve Nasuh kelimesinin anlamı yapılan açıklamalar doğrultusunda vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçmişte işlenen günahlardan pişmanlık duyanların, bir daha aynı davranışları sergilememek üzere ettikleri bir tövbe olan Nasuh Tövbesi merak konusu oldu. Bu kapsamda Nasuh tövbesi nedir, nasıl yapılır? Şartları nelerdir? Nasuh ne anlama gelir? Nasuh tövbesi nasıl yapılacağı, okunuşu ve anlamına ilişkin detaylar haberimizde.

NASUH TÖVBESİ NEDİR?

Nasuh Tövbesi; geçmişte yaptığı günahlardan pişmanlık duyan bir kişinin içten, samimi ve halisane şekilde bir kez daha aynı hataları yapmamak üzere yaptığı tövbedir.

Pişmanlık duyulan konu kul hakkı ile ilgili ise hakkı hak sahibine teslim etmektir. Nasuh tövbesi bu gibi durumlarda yapılır.

NASUH TÖVBESİ NASIL YAPILIR?

Nasıh Tövbesinin nasıl yapıldığına geçmeden önce Hazreti Ömer'in nasuh tövbesini tanımlayışına değinilmelidir.

Hazreti Ömer, "Nasuh tövbe, günahtan tövbe edip o günaha bir daha dönmemek veya dönmek istememektir. Günahtan pişmanlık duymak, günahı terketmek ve bir daha dönmemekle yapılır. Sabah akşam istiğfar duasını yapmaksa faziletlidir." demiştir.

Nasuh Tövbesi duası şöyle okunur:

"Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente."

Nasuh tövbesi nedir, nasıl yapılır? Nasuh ne anlama gelir?

Nasuh Tövbesi duasının anlamı:

”Allahım sen benim Rabbimsin Senden başka ilâh yoktur Sen beni yarattın.Ben de senin kulunum Gücüm yettiği kadar senin va’din ve ahdin üzerineyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım Senin bana verdiğin ni’metini îtiraf ederim. Günahımı da îtiraf ederim. Beni mağfiret et Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın.”

NASUH TÖVBESİ ŞARTLARI NELERDİR?

Nasuh tövbesinin kabul olması için günahtan pişmanlık duymak, günah kabul edilen davranışı bir daha tekrarlamamak ve bir daha işlememek gereklidir.

NASUH NE ANLAMA GELİR?

Nasuh sözlükte 'en halis, en safi ve en içten' anlamlarına gelmektedir.

Öte yandan nasuh yırtığı, söküğü dikip kapayan, bozulanı ıslah eden ve hiçbir gedik bırakmayacak şekilde onaran manasını da içine almaktadır. Şu halde tövbe-i nasuh, hüsn-i niyet, hulus-i kalp, ciddi ve yürekten tövbede bulunmak demektir.

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