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Natalia'nın kedilerini zehirlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 13:46 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da yaşayan Rus uyruklu Natalia Tsyura'nın villanın bahçesinde baktığı 20 kediden 10'u zehirlendi.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'da yaşayan Rus uyruklu Natalia Tsyura'nın villanın bahçesinde baktığı 20 kediden 10'u zehirlendi. Kedilerden 2'si ölürken, Tsyura, "Rahatsızlanan kedim kusma yapınca kedi mamasına ciğer ile zehir karıştırıldığı ortaya çıktı. Ondan sonra gerçekten zehirlendiklerini anladım. Maalesef şu an 2 kedim öldü. Bir kedim de şu an evde durumu çok kötü. Can çekişiyor. Daha sonra karakola gidip bütün olanları anlatıp şikayette bulundum. Bunu yapanlar inşallah bulunacak" dedi.
Rus uyruklu Natalia Tsyura, bir firmada çalışan eşi ile birlikte 6 yıl önce Türkiye'ye gelerek Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy mevkisinde bulunan bir sitede yaşamaya başladı. Tsyura, bu süre içinde yaşadığı villada sokak hayvanlarını besleyip bakmaya başladı. Yaklaşık 20 kedi besleyen Natalia Tsyura'nın kedilerinden 10'u, pazartesi rahatsızlanıp ağızlarından köpükler gelmeye başladı. Tsyura, hastalanan kedilerini veterinere götürerek tedavi ettirdi. Ancak 10 kediden 2'si ölürken, 8'i müdahale ile hayata döndürüldü. Veterinerin yaptığı incelemede kedilerin midesinde ciğerle karıştırılmış zehir bulunduğu tespit edildi.
Natalia Tsyura, 6 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve hayvanları, kedileri çok sevdiğini belirterek, evinin bahçesinde yaklaşık 20 kedi bulunduğunu ve onları besleyip baktığını söyledi. Zaman zaman gözyaşları döken Tsyura, "Pazartesi günü çok korkunç şeyler oldu. Benim kedim eve geldi. Rahatsızlığı vardı. Boğazında akıntı vardı. Hemen alıp doktora götürdüm. Ama ilk başta ne olduğunu anlamadık. Çünkü kırığı ve yarası hiçbir şeyi yoktu. Serum, antibiyotik yaptıktan sonra biz eve geldik. Sonra komşum bana bir fotoğraf atıp, 'Bakabilir misiniz bu sizin kediniz mi?' dedi. Baktım o da benim kedim. Aynı şekilde olmuştu. Boğazında akıntı vardı. Ben onu alıp yine doktora gittim. Biz o an işte zehirlendiklerini anladık. Ama ne zehri anlamadım. Yine eve geldiğimizde bahçede benim başka bir kedide aynı akıntı. Rahatsızlanan kedim kusma yapınca kedi mamasına ciğer ile zehir karıştırıldığı ortaya çıktı. Ondan sonra gerçekten zehirlendiklerini anladım. Maalesef şu an 2 kedim öldü. Bir kedimde şu an evde durumu çok kötü. Can çekişiyor. Daha sonra karakola gidip, bütün olanları anlatıp, şikayete bulundum. Bunu yapanlar inşallah bulunacak" dedi. Tsyura, ölen kedileri için evinin bahçesine mezar yaparak gömdü.
SİTE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ
Site sakinlerinden Tekirdağ eski Belediye Başkanı Kadir Çebi, daha önce de sitede benzer olaylar yaşandığını belirterek, "Eskiden beri süregelen bir konu. Bu mevsimlerde, bu aylarda birileri geliyor. Bu site içerisinde hani derler ya 'seri katil' aynı bu şekilde de 'seri katil' geliyor sağa sola zehir bırakıp telef ediyor hayvanları. Hem kediler, hem köpekler hem de yaban hayatı perişan oluyor. Atıyorsun bunu Allah rızası için bir düşün ya hayvanlar perişan halde. Biz buradan sizlerin aracılığı ile sesleniyoruz. Yetkililere de sesleniyoruz. Gelsinler buraya müdahale etsinler. Neyin nesi ne oluyor. Allah, 'Sevgili kullarım bu dünyayı sadece sizin için mi var ettim' diyor. Şimdi insan olarak gidip de yaban hayatının içerisine yerleşirsek, bunların yaşam alanlarını tahrip edersek nasıl olacak. Hayvanlar bizlerle yaşamayı öğrendi. Ama biz onlarla yaşamayı öğrenemedik" diye konuştu.
Yaz başlarında ailelerin petshop'lardan çocuklarına kedi ve köpek aldığını söyleyen Çebi, "Yani bu kedi ve köpekler yaz bittiğinde sokaklara terk edilen hayvanlar. Sezon bitiyor. Çocuk eğleniyor, büyüyor. Ne yapıyor? Gelip bizim sitenin kenarlarına bırakıyorlar. Kendi imkanlarımızla sahip çıkıyoruz. Kimseden mama falan istediğimiz yok. Adam kendisi bırakıyor sonra 'Bu kedilere nasıl bakıyorsunuz' diye sitem ediyor. Kardeşim ben mi bıraktım sen bıraktın. Alıp sırf bir ay, iki ay eğlensinler diye. Bakamayacağı hayvanı almasın kimse. 'Çocuğum eğlensin' diye alıp bu hayvanları hapsetmeyeceksiniz" dedi.

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