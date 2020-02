Natalie Portman tartışması: Kadın yönetmenlere desteğinde 'samimi' mi, 'iki yüzlü' mü?

Son 10 yılın dokuzunda yönetmen dalında aday gösterilen yönetmenlerin beşi de erkekti.

Portman'ın pelerininde adı yazanlar "Hustlers" filminin yönetmeni Lorene Scafaria, "The Farewell" filminin yönetmeni Lulu Wang, "Little Women" filminin yönetmeni Greta Gerwig, "A Beautiful Day in the Neighborhood" filminin yönetmeni Mariella Heller ve "Queen & Slim" filminin yönetmeni Melina Matsoukas'dı.

Natalie Portman daha önce de kadın yönetmenlerin hak ettikleri yerde olmadıklarına dikkat çekmişti.

Oscar ödüllü Portman, 2018 Altın Küre ödüllerinde En İyi Yönetmen dalında ödül verirken "Ve hepsi erkek olan adayların listesi" diye tanıtmıştı adayları.

Elbiseye nasıl tepkiler geldi?

Öncelikle elbise bir çok kesim tarafından destek gördü.

Harper's Bazaar dergisi Natalie Portman'ın "bir kahraman olduğunu" yazdı.

Marie Claire dergisinin yorumu ise "Bravo Natalie" oldu.

Ama sosyal medyada Natalie Portman'ın oynadığı filmleri inceleyenler Amerikalı aktrisin yalnızca iki kadın yönetmenin filminde oynadığını ortaya koydu.

Biri de kendi yönettiği filmdi.