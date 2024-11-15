Natamisin nedir, nerede kullanılır? Natamisin zararları nelerdir?

Vücudu çeşitli hastalıklardan korumak, bağışıklık sistemini güçlendirmek, stresi azaltmak gibi çeşitli sorunlara karşılık olarak faydalı olacağı bilinen birçok vitamin ve mineral çeşitli besinlerde, yiyecek ya da içeceklerde yer alır. İlaç takviyesine gerek duymadan sadece doktor kontrolünde ve sağlıklı beslenerek çeşitli sorunların önüne geçmek mümkün olabilir. Besinlerde yer alan bazı maddeler ise olumsuz durumlara sebebiyet verebilir. Ancak doktor yönlendirmesi ve kontrolü ile gerektiği kadar tüketilmelidir.

Natamisin nedir?

Antifungal yani mantar önleyici bir madde olan natamisin aynı zamanda aşırı ve bilinçsizce tüketildiğinde ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Çeşitli mantar hastalıklarını tedavileri için belli oranlarda kullanılan natamisin hem besinlerde yer alır hem de mantar önleyici ilaçların bileşenlerinde yer alır.

Natamisin bileşeni teknik açıdan polien makrolid bileşikler sınıfına aittir. C33H47NO13 ampirik formülü natamisin maddesine aittir. Aynı zamanda bir fermantasyon sonucu elde edilen doğal bir antimikrobiyaldir.

Natamisin nerede kullanılır?

Birçok süt ürününde bulunan natamisin maddesi şarküteri ürünlerinde çok yaygın bir biçimde kullanılan mantar önleyici bir maddedir. Natamisin yoğurtta ve çeşitli peynir türlerinde, sütte yer alır.

Natamisin kaşar peynirinde de yer alır ve bu sayede bu süt ürünlerinin raf ömrünün de uzaması hedeflenir. Yer aldığı gıdada maya ve küf gelişimine engel olan natamisin gıda sektöründe genel olarak koruyucu amaçlı kullanılır.

Natamisin zararları nelerdir?

Natamisin tespiti için içeriğinde yer aldığından şüphelenilen ürüne analiz yapılır. Analiz işlemi HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi) cihazı ile gerçekleştirilir. Natamisin yer aldığı ürüne direkt olarak eklenir ya da püskürtme sistemi ile yerleştirilir. Mantarlara karşı koruyucu olmasına rağmen bazı riskler de taşıyan natamisin zararlarından bazıları şunlardır: