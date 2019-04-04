National Geographic en iyi seyahat temalı fotoğraf yarışmasından kareler

Sonalini Khetrapal, Kenya'daki Masai Mara'da yavrularıyla birlikte bu aslanın fotoğrafını çekti ve şöyle dedi: Kenya'daki Masai Mara ovalarında yeni doğan aslan yavrularını bulduğumuz için şanslıydık. Anne, yavrularını çok iyi korudu ve genellikle çalının arkasında onları izliyordu. Yavru aslan, bilmeden bir uçurumun kenarına çok yaklaştığında, anne aslan düşmesini önlemek için kafasından yakaladı..

Düşersen, tekrar ayağa kalk

ABHİSHEK SABBARWAL Abhishek Sabbarwal, Kaliforniya'daki Yosemite Ulusal Parkı'nda incecik bir ip üstünde cesur bir vatandaşı görüntüledi. Sadece bir ayağı halata bağlıydı. Sabbarwal, şöyle dedi: Bu, Yosemite Ulusal Parkı'ndaki en önemli noktaya kadar yaptığım ilk ziyaretti. Daha önce bu yerin çok güzel olduğunu fotoğraflarda görmüştüm. Noktaya ulaştıktan sonra, ip üzerinden yürüyenleri gördüm. Bu adamları yüksek kayalıklardan izlemek harikaydı. Batan güneş, vadi boyunca parlayan ışıklarla daha da etkileyici hale geldi. Ne manzara ama! Doğru zamanda doğru yerde olduğum için çok şanslıydım.

JAMES VODİCKA'NIN YÜKSELİŞİ Clive Beavis, bu görüntüyü yakın zamanda Antartika'ya yaptığı ziyarette ele geçirdi. Beavis şunları söyledi: Aklımda bu çekim vardı, nasıl elde edeceğime dair hiçbir fikrim olmasa da. Nat Geo yayınında da benzer bir fotoğraf görmüştüm. Neyse ki benim için, bir fok, Gentoo penguenini kovalamaya karar verdi. Drama eklemek için ağzını bile açmış baksanıza!

JAMES VODİCKA'NIN YÜKSELİŞİ Resifi'ndeki Heron Adası yakınında bir deniz kaplumbağası nefes almak için yüzeye çıkar.

MAT RİCK Mat Rick, "New York şehrine uçmak, özellikle şanslı olunca ve ikonik ufuk çizgisine bir bakış attığınızda, mükemmel bir deneyime dönüşebilir" diyerek bu çarpıcı fotoğrafı paylaştı.

ANUROOP KRİSHNAN Anuroop Krishnan'ın çektiği fotoğrafta bir ağacın arkasından bakarken bir lemur yakalandı.

RİTA KLUGE Fotoğrafı çeken Rita Kluge : 'Antarktika'daki son günümde son video güncellemem için çekimdeydim. Üç farklı leopar fokuyla yüzdüm!"

ENRİCO PESCANTİNİ Enrico Pescantini, Ürdün'deki Petra kentinde bu muhteşem fotoğrafı yakaladı. Görüntüden bahsetti: Petra, Ürdün kayalarına oyulmuş 2.000 yıllık bir şehir, bir zamanlar İpek Yolu'na açılan bir kapı ve şimdi de dünyanın yedi harikasından biri. En iyi deneyim ise, tıpkı antik tüccarlar ve tüccarlar gibi geceleri pembe kente açılan kanyonda yürümektir. Yüzlerce mum yakıldığı görülüyor. Bu gerçekten unutulmaz bir an!