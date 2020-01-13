National Geographic'ten sürpriz İstanbul paylaşımı

National Geographic, resmi Instagram hesabından Dina Litovsky'nin çektiği İstanbul fotoğrafını "Çiçek satan bir adam, İstanbul Boğazı’nın girişindeki Haliç kıyısında bir çifte yaklaşıyor. Çiftler, muhteşem güneş batımlarını izlemek için bu popüler noktayı sık sık ziyaret ediyor" notu ile paylaştı.
National Geographic'in yaptığı benzer paylaşımlardan bazıları
Minnehaha Şelaleleri (Fotoğraf: Robbie Shone)
El Capitan / Yosemite Ulusal Parkı / ABD (Fotoğraf:Jimmy Chin)
Pampanga / Filipinler (Fotoğraf:Hannah Reyes Morales)
Ban Taklang Fil Köyü/ Tayland (Fotoğraf:Kirsten Luce)
Oxford / İngiltere (Fotoğraf: Simon Norfolk)
Taşkent / Özbekistan (Fotoğraf: Muhammed Muheisen)
Avustralya (Fotoğraf: Randy Olson)
Kandze Manastırı / Tibet (Fotoğraf: Photo by Michael Yamashita)
Sydney / Avustralya (Fotoğraf: Michaela Skovranova)
Matera / İtalya (Fotoğraf: Simon Norfolk)
Uttarakhand, Hindistan'ın (Fotoğraf: Sara Hylton)
Hunan / Çin (Fotoğraf: Michael Yamashita)
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