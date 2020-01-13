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  4. National Geographic'ten sürpriz İstanbul paylaşımı

National Geographic'ten sürpriz İstanbul paylaşımı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2020 13:56 | Son Güncelleme

National Geographic, sosyal medya hesabından İstanbul paylaşımı yaptı. 129 milyon kişinin takip ettiği National Geographic Instagram hesabında paylaşılan fotoğrafta, bir çiçekçinin Haliç'te manzarayı seyreden bir çifte gül satmaya çalıştığı görülüyor. İşte Dina Litovsky'nin çektiği o fotoğraf ve National Geographic tarafından takipçilerine sunulan diğer ülkelere ait fotoğraflardan bazıları...

National Geographic, resmi Instagram hesabından Dina Litovsky'nin çektiği İstanbul fotoğrafını "Çiçek satan bir adam, İstanbul Boğazı’nın girişindeki Haliç kıyısında bir çifte yaklaşıyor. Çiftler, muhteşem güneş batımlarını izlemek için bu popüler noktayı sık sık ziyaret ediyor" notu ile paylaştı.

National Geographic'in yaptığı benzer paylaşımlardan bazıları

Minnehaha Şelaleleri (Fotoğraf: Robbie Shone)
El Capitan / Yosemite Ulusal Parkı / ABD (Fotoğraf:Jimmy Chin)
Pampanga / Filipinler (Fotoğraf:Hannah Reyes Morales)
Ban Taklang Fil Köyü/ Tayland (Fotoğraf:Kirsten Luce)
Oxford / İngiltere (Fotoğraf: Simon Norfolk)
Taşkent / Özbekistan (Fotoğraf: Muhammed Muheisen)
Avustralya (Fotoğraf: Randy Olson)
Kandze Manastırı / Tibet (Fotoğraf: Photo by Michael Yamashita)
Sydney / Avustralya (Fotoğraf: Michaela Skovranova)
(Fotoğraf:Pete McBride)
Matera / İtalya (Fotoğraf: Simon Norfolk)
Uttarakhand, Hindistan'ın (Fotoğraf: Sara Hylton)
Hunan / Çin (Fotoğraf: Michael Yamashita)
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Anahtar Kelimeler:
National Geographic sosyal medya Gül Haliç çiçek fotoğraf

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