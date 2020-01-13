National Geographic'ten sürpriz İstanbul paylaşımı

National Geographic, resmi Instagram hesabından Dina Litovsky'nin çektiği İstanbul fotoğrafını "Çiçek satan bir adam, İstanbul Boğazı’nın girişindeki Haliç kıyısında bir çifte yaklaşıyor. Çiftler, muhteşem güneş batımlarını izlemek için bu popüler noktayı sık sık ziyaret ediyor" notu ile paylaştı.