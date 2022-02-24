NATO 4. madde nedir? NATO 5. maddede ne anlatıyor? İşte Rusya Ukrayna savaşında merak edilen NATO maddeleri!

Rusya Ukrayna çatışmasıyla beraber NATO açıklamaları ve maddeleri gündeme geldi. 1949 yılında imzalanan 14 maddelik NATO/Kuzey Atlantik Örgütü Antlaşma Metni’ndeki 4. Ve 5. Madde ise en çok merak edilen maddelerin başında geldi. Peki, NATO 4. madde ile NATO 5. madde nedir?

NATO 4. MADDE NEDİR?

NATO üyesi ülkelerin imzalamış olduğu sözleşme kapsamında 4. madde içeriğinde “Taraflardan herhangi biri, taraflardan birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, tüm taraflar birlikte danışmalarda bulunacaklardır.” ifadesine yer veriliyor.

NATO 5. MADDE NEDİR?

Söz konusu anlaşma kapsamında 5. madde içeriği ise şu şekildedir:

"Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldın olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldın ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."



