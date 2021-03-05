NATO: AB savunmasını AB üyesi olmayan ülkeler üstleniyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB içinde Fransa'nın başını çektiği "stratejik özerklik" talepleriyle ilgili önemli mesajlar verdi.

Avrupa'nın savunmasının stratejik özerkliğe değil transatlantik bağlara bağlı olduğunu belirten Stoltenberg, AB ülkelerinin büyük bölümünün aynı zamanda NATO üyesi olduğunu ve vatandaşlarının güvenliğinin kendi başkentlerinin çok ötesinde bir ittifaka bağlı olduğunu söyledi.

AFP ajansına konuşan Stoltenberg, AB nüfusunun yüzde 90'ı aşkın bölümünün NATO üyesi bir ülkede yaşadığını, ancak AB üyesi ülkelerin, NATO savunma harcamalarının sadece yüzde 20'sini karşıladığını vurguladı.

AB üyesi olmayan Norveç'in eski başbakanı olan Stoltenberg "stratejik özerklik" yerine "stratejik dayanışma" terimini tercih ettiğini belirterek "Tek başına bir AB'ye inanmıyorum. Tek başına bir Kuzey Amerika'ya da inanmıyorum. NATO içinde stratejik dayanışma içinde birlikte olan Kuzey Amerika ve Avrupa'ya inanıyorum" ifadesini kullandı. Stoltenberg, hiçbir ülke ya da kıtanın şu an güvenlik alanında karşı karşıya bulunulan sınamalarla tek başına başa çıkabileceğine inanmadığını söyledi.