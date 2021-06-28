NATO Afganistan Temsilcisinden Türkiye’ye Övgü

NATO’nun Afganistan Kıdemli Sivil Temsilcisi Stefano Pontecorvo, ABD askerlerinin çekilmesi sonrasında Kabil havaalanının idaresi ve güvenliğini üstlenme teklifinde bulunan Türkiye’nin “lider ülke olarak Afganistan’da mükemmel bir iş çıkardığını” söyledi.

VOA Afgan Yayın Bölümü'ne mülakat veren Büyükelçi Pontecorvo, havaalanı girişiminden dolayı Türkiye ve ABD’ye NATO olarak çok minnettar olduklarını belirtti.

Pontecorvo, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nı korumak için ne kadar sayıda Türk askerinin kalacağı ve Taleban ya da diğer gruplardan Türk askerlerine saldırı olması halinde NATO’nun ne yapacağı şeklindeki bir soruyu yanıtladı.

Asker sayısını bilmediğini, bu konuda hala askeri emir komuta zinciri içinde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Stefano Pontecorvo, “Ama şunu biliyorum ki havaalanı ve havaalanının işlerliğini korumak için yeterli sayıda asker olacak” ifadesini kullandı.

Pontecorvo, “Türkiye lider ülke olarak mükemmel bir çıkarıyor. NATO olarak, havaalanı konusunda inisiyatif üstlendikleri için Türkiye ve ABD’ye çok minnettarız” dedi.

Türkiye'nin NATO'nun Afgan güvenlik güçlerini eğitme misyonunun bir parçası olarak Afganistan'da 500'den fazla askeri bulunuyor. Bu askerlerin bir bölümü halihazırda havaalanında görev yapıyor.

NATO Büyükelçisi, Taleban’ın havaalanına saldırmasının “çok aptalca bir hareket” olacağını da söyledi. Pontecorvo, “Daha geniş pencereden baktığımızda, Taleban defalarca uluslararası toplumun risk altında olmadığını beyan etti. Taleban şunu da biliyor ki uluslararası toplumun Kabil’de kalması için bir dizi güvenceye ihtiyaç var. Öncelikle, işleyen bir havaalanı. Dolayısıyla eğer havaalanına saldırır ve operasyonel kapasitesine zarar verirlerse, desteklediklerini söyledikleri amaca da ters düşmüş olurlar” diye konuştu. Pontecorvo, böyle bir saldırı olasılığını düşük gördüğünü de kaydetti.

Pontecorvo, NATO askerlerinin Afganistan’dan çekilmesine ilişkin bir soruyu da, sürecin düzenli ve koordineli bir şekilde ilerlediği, personelin güvenliğini en ön planda tuttukları şeklinde yanıtladı. NATO temsilcisi, “Askeri misyonumuzu sona erdiriyor olsak da Afganistan’a, Afgan halkına ve güvenlik kurumlarına desteğimiz devam ediyor. Afganistan’dan elimizi eteğimizi çekmiyoruz” dedi.

NATO’nun Afgan güvenlik güçlerinin nerede eğitileceği konusunda bir karara varıp-varmadığı sorusu üzerine Pontecorvo, bu konuda da çalışmaların hala sürdüğünü, şu anda ayrıntı veremeyeceğini ancak bunun muhtemelen zaten gönüllü olan müttefik bir ülkede olacağını belirtti. Pontecorvo, “Müttefik bir ülkede çok yakın bir zamanda ilk aşama eğitimlere başlayacağımızı söyleyebilirim” ifadesini kullandı.

Pontecorvo Afganistan’daki ihtilafın askeri bir çözümünün olmadığını da tekrar vurguladı ve Taleban askeri bir zafer elde edebileceğini düşünse dahi böyle bir durumun mümkün olmadığını savundu.

Afgan barış görüşmelerinin önündeki en büyük engellerin neler olduğu ve NATO’nun bu engelleri aşmak için neler yapabileceği sorusunu da yanıtlayan Büyükelçi Pontecorvo, atılması gereken bir adımın Taleban’ın şiddeti azaltması olduğunun altını çizdi. Pontecorvo, “Taleban’ın sergilediği şiddetin düzeyi hiçbir şekilde kabul edilemez ve barışçı bir müzakereye yönelik beyan edilen niyete de ters. İkincisi, Taleban’ın barış konusunda ciddi olması ve şu anda yaptıkları gibi askeri bir zafer peşinde oldukları izlenimini vermemeleri gerekiyor” diye konuştu.

