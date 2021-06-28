HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. NATO Afganistan Temsilcisinden Türkiye’ye Övgü

NATO Afganistan Temsilcisinden Türkiye’ye Övgü

28.06.2021 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO’nun Afganistan Kıdemli Sivil Temsilcisi Stefano Pontecorvo, ABD askerlerinin çekilmesi sonrasında Kabil havaalanının idaresi ve güvenliğini üstlenme teklifinde bulunan Türkiye’nin “lider ülke olarak Afganistan’da mükemmel bir iş çıkardığını” söyledi

NATO Afganistan Temsilcisinden Türkiye’ye Övgü

NATO’nun Afganistan Kıdemli Sivil Temsilcisi Stefano Pontecorvo, ABD askerlerinin çekilmesi sonrasında Kabil havaalanının idaresi ve güvenliğini üstlenme teklifinde bulunan Türkiye’nin “lider ülke olarak Afganistan’da mükemmel bir iş çıkardığını” söyledi.

VOA Afgan Yayın Bölümü'ne mülakat veren Büyükelçi Pontecorvo, havaalanı girişiminden dolayı Türkiye ve ABD’ye NATO olarak çok minnettar olduklarını belirtti.

Pontecorvo, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nı korumak için ne kadar sayıda Türk askerinin kalacağı ve Taleban ya da diğer gruplardan Türk askerlerine saldırı olması halinde NATO’nun ne yapacağı şeklindeki bir soruyu yanıtladı.

Asker sayısını bilmediğini, bu konuda hala askeri emir komuta zinciri içinde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Stefano Pontecorvo, “Ama şunu biliyorum ki havaalanı ve havaalanının işlerliğini korumak için yeterli sayıda asker olacak” ifadesini kullandı.

Pontecorvo, “Türkiye lider ülke olarak mükemmel bir çıkarıyor. NATO olarak, havaalanı konusunda inisiyatif üstlendikleri için Türkiye ve ABD’ye çok minnettarız” dedi.

Türkiye'nin NATO'nun Afgan güvenlik güçlerini eğitme misyonunun bir parçası olarak Afganistan'da 500'den fazla askeri bulunuyor. Bu askerlerin bir bölümü halihazırda havaalanında görev yapıyor.

NATO Büyükelçisi, Taleban’ın havaalanına saldırmasının “çok aptalca bir hareket” olacağını da söyledi. Pontecorvo, “Daha geniş pencereden baktığımızda, Taleban defalarca uluslararası toplumun risk altında olmadığını beyan etti. Taleban şunu da biliyor ki uluslararası toplumun Kabil’de kalması için bir dizi güvenceye ihtiyaç var. Öncelikle, işleyen bir havaalanı. Dolayısıyla eğer havaalanına saldırır ve operasyonel kapasitesine zarar verirlerse, desteklediklerini söyledikleri amaca da ters düşmüş olurlar” diye konuştu. Pontecorvo, böyle bir saldırı olasılığını düşük gördüğünü de kaydetti.

Pontecorvo, NATO askerlerinin Afganistan’dan çekilmesine ilişkin bir soruyu da, sürecin düzenli ve koordineli bir şekilde ilerlediği, personelin güvenliğini en ön planda tuttukları şeklinde yanıtladı. NATO temsilcisi, “Askeri misyonumuzu sona erdiriyor olsak da Afganistan’a, Afgan halkına ve güvenlik kurumlarına desteğimiz devam ediyor. Afganistan’dan elimizi eteğimizi çekmiyoruz” dedi.

NATO’nun Afgan güvenlik güçlerinin nerede eğitileceği konusunda bir karara varıp-varmadığı sorusu üzerine Pontecorvo, bu konuda da çalışmaların hala sürdüğünü, şu anda ayrıntı veremeyeceğini ancak bunun muhtemelen zaten gönüllü olan müttefik bir ülkede olacağını belirtti. Pontecorvo, “Müttefik bir ülkede çok yakın bir zamanda ilk aşama eğitimlere başlayacağımızı söyleyebilirim” ifadesini kullandı.

Pontecorvo Afganistan’daki ihtilafın askeri bir çözümünün olmadığını da tekrar vurguladı ve Taleban askeri bir zafer elde edebileceğini düşünse dahi böyle bir durumun mümkün olmadığını savundu.

Afgan barış görüşmelerinin önündeki en büyük engellerin neler olduğu ve NATO’nun bu engelleri aşmak için neler yapabileceği sorusunu da yanıtlayan Büyükelçi Pontecorvo, atılması gereken bir adımın Taleban’ın şiddeti azaltması olduğunun altını çizdi. Pontecorvo, “Taleban’ın sergilediği şiddetin düzeyi hiçbir şekilde kabul edilemez ve barışçı bir müzakereye yönelik beyan edilen niyete de ters. İkincisi, Taleban’ın barış konusunda ciddi olması ve şu anda yaptıkları gibi askeri bir zafer peşinde oldukları izlenimini vermemeleri gerekiyor” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 temmuz sonrası düğünler nasıl olacak?1 temmuz sonrası düğünler nasıl olacak?
PARTNER"Ses kayıtlarını paylaşırım""Ses kayıtlarını paylaşırım"
Tedbirleri artırmışlardı! "Öncekilerden daha kötü olacak"Tedbirleri artırmışlardı! "Öncekilerden daha kötü olacak"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

Kerimcan Durmaz makyajsız yakalandı! Görenler tanıyamadı

Kerimcan Durmaz makyajsız yakalandı! Görenler tanıyamadı

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Ülkede alarm veren gelişme! Hızla yayılıyor, kapanmaya gittiler

Ülkede alarm veren gelişme! Hızla yayılıyor, kapanmaya gittiler

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir imzayla tüm birikimini kaybetti

Bir imzayla tüm birikimini kaybetti

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Valilik duyurdu: Kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Valilik duyurdu: Kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.