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NATO: Afganistan'dan çekilme netleşmedi

18.02.2021 20:53 | Son Güncelleme:
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NATO: Afganistan'dan çekilme netleşmedi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Afganistan’dan birliklerin çekilmesi konusunun netleşmediğini açıkladı.

NATO Irak’taki birliklerinin sayısını artıracak.NATO Savunma Bakanları, ABD seçimlerinin ardından video konferans yoluyla ilk kez bir araya geldi. İki gün süren toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Afganistan'dan birliklerin çekilmesi ve Irak misyonu ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Stoltenberg Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan birliklerin çekilmesi veya ne zaman çekileceği konusunun netleşmediğini, birliklerin Mayıs ayına kadar çekilmesi konusunda henüz karar verilmediğini belirtti.

"Oradaki varlığımızın geleceği hakkında henüz son kararımızı vermedik. Ancak 1 Mayıs tarihi yaklaştıkça, NATO müttefikleri gelecek haftalarda da yakından istişarelerini ve koordinasyonu sürdürecek" ifadelerini kullanan Stoltenberg radikal İslamcı grupların verdikleri sözleri tutmaları ve iyi niyetle görüşmelere devam etmelerinin önemine dikkat çekti.

Trump yönetimi çekilmeyi açıklamıştı

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump hükümetinin, NATO müttefiklerinden bağımsız olarak Taliban ile yürüttüğü görüşmeler sonucunda barış anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşmaya göre, NATO birliklerinin Nisan ayı sonunda çekilmesi öngörülüyor. Afganistan'da NATO'ya bağlı görev yapan 9 bin 600 asker bulunuyor. Trump, ülkedeki Amerikan askeri sayısını da 2 bin 500'e indirmişti.

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden hükümetinin 1 Mayıs itibarıyla Afganistan'dan çekilmek ya da ülkede kalarak yeni çatışmalar çıkması riski arasında seçim yapması gerekiyor. Biden hükümetinin, Taliban'ın son dönemdeki saldırıları nedeniyle barış anlaşmasını ihlal ettiği ve Kabil hükümetiyle masaya oturmaya yanaşmadığı gerekçeleriyle anlaşmadan çekilme seçeneği bulunuyor.

Afganistan'dan çekilmek için erken olduğu görüşünü dile getiren çok sayıda NATO üyesi, ABD'nin kalması durumunda kendilerinin de askerlerini ülkede tutmak istediklerini beyan etmişti.

Stoltenberg: "Seçenekler kolay değil"

Stoltenberg çekilmeyle ilgili olarak "Pek çok ikilemle karşı karşıyayız ve seçenekler kolay değil" dedi ve ekledi "Mayıs'tan sonra kalırsak kendi birliklerimize daha fazla şiddet ve saldırı riskini almış oluruz. Ancak çekilirsek de elde ettiğimiz kazanımları kaybetme riski ile karşı karşıyayız."

Stoltenberg ABD adına NATO toplantısına ilk kez katılan Savunma Bakanı Lloyd Austin'in dönüşünde müttefik ve ortaklarla görüşeceği sözünü verdiğini söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Çarşamba günü yaptığı açıklamada Taliban'ın barış anlaşmasına uymak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini kaydetmişti.

Irak'ta birliklerin sayısı artırılıyor

NATO Genel Sekreteri Irak'ta eğitim görevinde bulunan askerlerin sayısının da 500'den 4 bine çıkarılacağını açıkladı. Bu artışın amacının IŞİD'in ülkede yeniden canlanmasını engellemek olduğu belirtildi.

Iraklı güvenlik güçlerinin eğitim faaliyetlerinin genişletilmesi ve Bağdat dışında da görev yapmaları planlandığını söyleyen Stoltenberg "Irak hükümetinin ricası üzerine" bu görevi icra ettiklerini kaydetti.

dpa, rtr/ SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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