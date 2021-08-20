NATO Afganistan'dan Tahliyelerin Hızlandırılması Çabasında

Pazar günü Taleban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinden bu yana Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndan 18 binden fazla kişi tahliye edildi. NATO, tahliyelerin hızlandırılması sözü verdi.

Batılı devletler ve ABD yönetimi tahliyelerin yavaş olmasıyla eleştirilirken isminin açıklanmasını istemeyen bir NATO yetkilisi ittifakın tahliye hızının iki katına çıkarılması için çaba sarf ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden’un bugün öğlen saat 13’te, devam eden tahliye işlemlerine yönelik olarak kameraların karşısına geçip bir açıklama yapması bekleniyor.

İngiltere’de de hükümete yönelik Afganistan’dan tahliyelerle ilgili ciddi eleştiriler var. Özellikle Afganistan’da tahliye kaosu yaşanırken Dışişleri Bakanlığı’ndan bazı üst düzey yöneticilerin halen tatilde olması eleştirileri daha da arttırdı.

Almanya ve Avustralya da tahliyeler konusunda ağır kalmakla eleştirilen diğer ülkeler.

G7 ülkeleri dışişleri bakanları da Afganistan’da devam eden krizle ilgili bir çağrıda bulundular ve duruma uluslararası bir karşılık verilmesi gerektiğine vurgu yaptılar.

Ülkede binlerce kişi halen havalimanı civarında bekleyişini sürdürürken bir o kadar insan da havalimanına ulaşmaya çalışıyor.

Taleban'dan ülkeden gitmeyin uyarısı

Taleban yönetimi Cuma namazı sırasında imamlar aracılığıyla halka Afganistan’dan kaçmamaları ve protesto gösterileri düzenlememeleri çağrısında bulundu.

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları Esadabad şehrinde düzenlenen bir gösteride Taleban militanlarının kalabalığın üzerine ateş açtığını çok sayıda kişinin öldüğünü belirtiyorlar.

Host ve Celalabad şehirlerinde de Afganistan’ın bağımsızlık günü nedeniyle Taleban’ı protesto gösterileri düzenlendiği haber veriliyor. Kabil’deki gösterilerde de Taleban militanlarının kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtıkları belirtiliyor.

Taleban yöneticileri henüz protesto gösterilerinde yaşananlarla ilgii yorumda bulunmadılar.

Kabil’de Pazar gününden bu yanan yaşanan kaos ortamında 12 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Şehirde durumun bugün itibariyle daha sakin olduğu haber veriliyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, NBC haber kanalına yaptığı açıklamada, IŞID ya da benzeri bir örgütün tahliyeler sırasında bir terör saldırısı yapmasına karşı tedbirli olduklarını söyledi.

Norveç istihbaratı, Taleban’ın elinde yabancı elçilik ve kurumlarla çalışan kişilerin isimlerinin yazılı olduğu bir listenin bulunduğuna dair veriler olduğunu belirtti. Afganistan’daki gazeteciler de özgürce haber yapabilmek konusundaki kaygılarını dile getiriyorlar.

Uluslararası Af Örgütü, Taleban’ın kontrolü ele geçirdikten sona Gazne şehrinde 9 Hazara kökenli erkek vatandaşı öldürdüğünün tespit edildiğini açıkladı. Taleban’ın çoğunluğu Şii olan Hazaraları hedef almasından endişe ediliyor.

