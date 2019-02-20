NATO Askeri Komitesi İzmir'de

"Çevremizde son zamanlarda meydana gelen gelişmeler ile güney bölgemizdeki istikrarsızlık ve kargaşa ortamı, NATO Kara Komutanlığının güçlendirilmesine yönelik stratejik öngörümüzün ne kadar tutarlı olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullanan Recep, "Kara Komutanlığımız sahip olacağı 7/24 harekat merkezi ile stratejik konumunun kriz bölgelerine yakınlığının ve gerek NATO Yüksek Hazırlıklı Kolordusu Karargahı-Türkiye (NRDC-Turkey), gerekse Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezimiz (COE-DAT) ile kuracağı yakın etkileşimin avantajlarını kullanarak, bölgesel durumsal farkındalığı en üst düzeyde tesis edebilecektir." diye konuştu.

Orgeneral Recep, burada yaptığı konuşmada, NATO'ya katılım süreci tamamlanan Kuzey Makedonya'nın üyeliğinin NATO'nun güvenlik ve istikrarına etkisi bakımından bölgeye mesaj göndereceğine inandığını söyledi.

Orgeneral Abdullah Recep, "Yeni Komuta Yapısı Adaptasyonu gereğince ve uzun dönem rotasyon planına uygun olarak NATO Yüksek Hazırlıklı Kolordusu Karargahı-Türkiye, eğitim ve tatbikatlar konusunda NATO Kara Komutanlığı ile iş birliği içerisinde bulunacaktır." dedi.

Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür eden NATO Askeri Komite Başkanı Hava Orgeneral Sir Stuart Peach ise ittifak ve askeri komite adına Türkiye'nin NATO'ya katılışının 67'nci yıl dönümünü kutladı.

Peach, ziyaretin askeri komite için tarihi olduğunu da belirterek, şunları kaydetti:

"Kuzey Makedonya askeri temsilcisi ilk defa bu ziyaretle aramıza katılmıştır. Türk heyetine bu sıcak karşılama için tekrar teşekkür ederim. İlk olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünya çapında NATO görev ve harekatlarında devam eden katkıları ve sorumlulukları başarıyla yerine getirmesinden dolayı minnettarlığımızı belirtmek isterim.

Bunların ötesinde ittifaka mensup personel, İzmir'de 67 yıl boyunca Türk misafirperverliğine şahit olmuştur. Sizin ülkenizin misafirperverliğine şahit oldular. Minnettarız. Askeri komite olarak bugün resmi bir ziyaret amacıyla buradayız. Biliyoruz ki biz sadece bu ziyaretin tecrübesinden istifade etmeyeceğiz, aynı zamanda buradan bu ziyaretin anılarıyla geri döneceğiz. Gelmeden önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le görüştüm. Askeri komitenin bütün üyelerine selamlarını iletti."