NATO Atlantik Konseyinin Gürcistan toplantısı

BATUM (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Abhazya ile Güney Osetya'daki gelişmelere ilişkin "Her halükarda işgalin üstesinden gelmeliyiz ve bu konuda daha çok ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var." dedi.

NATO'nun Kuzey Atlantik Konseyinin Gürcistan ziyareti çerçevesinde, Batum'da bulunan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile bir araya geldi.

Zurabişvili ile Gottemoeller, öncelikle basına kapalı gerçekleşen ikili görüşme yaptı, ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Kuzey Atlantik Konseyi heyetinin Batum'a gelmesinin, NATO'nun Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına verdiği büyük desteğin bir kez daha gösterilmesi anlamına geldiğini söyledi.

Görüşmede, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya'daki gelişmeleri, işgal altındaki bu iki bölgenin durumunu anlattıklarını aktaran Zurabişvili, "Her halükarda işgalin üstesinden gelmeliyiz ve bu konuda daha çok ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var." dedi.