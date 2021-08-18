NATO basın toplantısına sözleriyle damga vuran Afgan gazeteci yaşadığı dehşeti anlattı: İki defa kırbaçlandım

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Afganistan’daki son durumla ilgili değerlendirmeler yaptığı basın toplantısının soru cevap kısmında ağlayarak sorduğu soru ve "Lüften Taliban’ı tanımayın" sözleriyle damga vuran Afgan gazeteci Lailuma Sadid, CNN Türk canlı yayınına katıldı.

Sadid neden bu çıkışı yaptığını ise kendi hayatından şu çarpıcı örnekler anlattı:



"Çünkü onlar insan haklarına, kadın haklarına saygı göstermeyecekler. Kadınlara hiçbir alan tanımayacaklar. Bir kadın olarak Taliban rejimi baştayken Afganistan’da 1997’de iki defa kırbaçlandım. Ben bunların yeniden yaşanmasını istemiyorum. Oradaki halkın, yeni neslin bunları tekrar yaşamasını istemiyorum. Çünkü ben bunu hiç atlatamadım."

BASIN TOPLANTISINDA NELER YAŞANDI?

Genel Sekereter Jens Stoltenberg’in düzenlediği basın toplantısına Afgan gazeteci Lailuma Sadid şu sözleriyle damga vurmuştu:

Size şunu sormak istiyorum. Özellikle de Afganistan'daki NATO varlığıyla ilgili. NATO sadece Amerika'dan ibaret değil. Sizce, NATO'nun aldığı karar yanlış mıydı? Buna nasıl cevap verirsiniz?

Kararlar daha ne kadar ABD'den takip edilecek ve uygulanacak? Çünkü biz bu durumu gördüğümüzde, ben bir Afgan kadın olarak siz durumu 'zor' olarak ifade ediyorsunuz ama binlerce kadın var orada. Gelecekleri belli değil, ne olacaklarıyla ilgili de bir fikirleri yok.

20 yıl ne anlama geliyor? NATO 20 yıl boyunca Afganistan'daydı. Bu nasıl mümkün olabilir? Medeniyetin beşiği olarak geçen ABD ve AB, faşizm ve emperyalizmle mücadele edemediler.

NATO ve AB büyük bir yapıydı ve buna rağmen Taliban'a karşı bir müdafaa yapamadılar. Şimdi 20 yıl sonra hiçbir şey yapmadan çıkıyorsunuz.

Bir kadın olarak şunu da sormak istiyorum. Lütfen İslam Emirliği'ni önkoşulsuz bir şekilde tanımayın. Lütfen Taliban'ı aynı şekilde tanımayın, bizi aynı pozisyona sokmayın.

