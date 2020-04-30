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  4. NATO bünyesindeki Kanada askeri helikopteri Yunanistan ve İtalya arasındaki denizde kayboldu

NATO bünyesindeki Kanada askeri helikopteri Yunanistan ve İtalya arasındaki denizde kayboldu

30.04.2020 00:52 | Son Güncelleme

Yunanistan ve İtalya arasındaki İyon denizinde NATO gözlem gücü olarak görev yapan bir Kanada helikopterinin kaybolduğu belirtildi. Yunan fırkateynlerinin kendi karasularında, İtalyan, Yunan ve Türk fırkateynlerinin iki ülke arasındaki sularda arama çalışmalarında yer aldığı aktarıldı.

NATO bünyesindeki Kanada askeri helikopteri Yunanistan ve İtalya arasındaki denizde kayboldu

Yunanistan ve İtalya arasındaki İyon denizinde NATO gözlem gücü olarak görev yapan bir Kanada helikopterinin kaybolduğu belirtildi.

Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre helikopter iki ülkenin arasındaki uluslararası sularda kayboldu.

Yunan fırkateynlerinin kendi karasularında, İtalyan, Yunan ve Türk fırkateynlerinin iki ülke arasındaki sularda arama çalışmalarında yer aldığı belirtildi.

AFP'nin haberine göre gelen ilk bilgilerde helikopterin Yunanistan'ın Kefalonya adasından 50 deniz mili uzaklıkta kaybolduğu aktarıldı.

Anadolu Ajansı ise helikopterin düştüğünü haberleştirdi.

Haberde Yunan devlet televizyonu ERT'nin Kefalonya Adası'nın batısında düşen helikopterin mürettebatını arama kurtarma çalışmaları için bölgeye bir Türk ve bir İtalyan fırkateyninin hareket ettiğini duyurduğu aktarıldı.

Yunan basınındaki haberlerde, 3 ya da 6 kişilik mürettebatı bulunduğu tahmin edilen helikopterin Kanada'ya ait Fredericton isimli fırkateynden havalandıktan sonra Kefalonya Adası açıklarında radardan kaybolduğu belirtildi.

AA'ya göre NATO da helikopterin kaza geçirdiğini doğruladı.

AA'ya konuşan Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'ndan (SHAPE) Albay Juanita Chang, arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü belirtirken ulusal uyarı sistemlerinin de devreye sokulduğunu aktardı.

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